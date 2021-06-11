В Волгоградской области выставили на продажу ВАЗ-2106 стоимостью 550 000 рублей. Сегодня, к примеру, за 550 500 рублей можно приобрести новую Lada Granta Sedan в комплектации Classic.

"Шестерка" 1994 года выпуска пребывает в идеальном состоянии. Кузов ярко-красной машины имеет заводской вид, днище без намёка на коррозию. Интерьер, подкапотное пространство и багажное отделение также выглядят оригинальными.

Заднеприводная четырёхдверка оснащается 1,3-литровым карбюраторным двигателем мощностью 64 л. с. и механической коробкой передач. Пробег автомобиля составляет всего 939 километров.

Судя по описанию на сайте "Авто.ру", данный экземпляр ВАЗ-2106 является экcпортным ваpиaнтом. Утверждается, что седан всё это время был в одних руках. Он xpaнился в сухом гаpаже и почти не выезжал из него. "Капсула времени" полностью технически исправна.

ВАЗ-2106 производился на Волжском автозаводе с 1976 года по 2006 год.

Ранее блогер нашёл самый ранний образец ВАЗ-2106. Автомобиль отправили в Тольятти на реставрацию.