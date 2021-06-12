ЕГЭ в Москве продолжится по графику

А вот городские учреждения дополнительного образования, по ее словам, временно приостановят работу. Ранее сегодня Сергей Собянин объявил о нерабочих днях в Москве с 15 по 19 июня.

Напомним, сейчас в России проходит основной этап ЕГЭ - выпускники школ сдают экзамены с 31 мая по 25 июня, резервные дни 28, 29 июня и 2 июля.