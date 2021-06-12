При скрытом надзоре ГИБДД визуально зафиксирует разговор по телефону

Разговаривающих за рулем по телефону водителей инспекторы ГИБДД при скрытом надзоре будут отслеживать визуально. Работники Госавтоинспекции смогут снять нарушителей на видео или сфотографировать на камеру смартфона.

Об этом сообщил ТАСС начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Отметим, что скрытый надзор осуществляется на дорогах без форменной одежды и на автомобилях без цветографической раскраски.

Кстати, с начала 2021 года в Москве комплексы автоматической фиксации нарушений вынесли 2 тысячи 693 штрафов за использование телефонов во время езды. Штраф за данное правонарушение составляет 1,5 тысячи рублей. Исключение делается только в том случае, если водитель разговаривает через гарнитуру и не держит телефон в руках.