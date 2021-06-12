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12.06.2021 07:54
Рубрика: ПДД

При скрытом надзоре ГИБДД визуально зафиксирует разговор по телефону

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разговаривающих за рулем по телефону водителей инспекторы ГИБДД при скрытом надзоре будут отслеживать визуально. Работники Госавтоинспекции смогут снять нарушителей на видео или сфотографировать на камеру смартфона.

Фото: www.auto.ru
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Об этом сообщил ТАСС начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Отметим, что скрытый надзор осуществляется на дорогах без форменной одежды и на автомобилях без цветографической раскраски.

Кстати, с начала 2021 года в Москве комплексы автоматической фиксации нарушений вынесли 2 тысячи 693 штрафов за использование телефонов во время езды. Штраф за данное правонарушение составляет 1,5 тысячи рублей. Исключение делается только в том случае, если водитель разговаривает через гарнитуру и не держит телефон в руках.

#ПДД