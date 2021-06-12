Путин: Отношения России и США сейчас находятся на самом низком уровне

Российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC News.

"Наши отношения упали до низшей точки за последние годы", - сказал президент России. Также Путин заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений Байдена в его адрес. "Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки - это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени", - цитирует президента ТАСС.

Ранее телеканал анонсировал первое за три года интервью российского президента американским СМИ. Полную версию разговора NBC News покажет в понедельник, 14 июня. Отметим, что лидеры России и США встретятся 16 июня в Женеве.