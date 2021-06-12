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12.06.2021 09:05
Рубрика: Власть

Путин рассказал о судьбе причастных к громким случаям гибели россиян

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что преступники, причастные к громким случаям гибели россиян, найдены.

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Телеканал показал фрагмент беседы. Ведущий перечислил случаи громких убийств в России и за ее пределами. "Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении", - цитирует главу российского государства РИА Новости.

Ранее телеканал анонсировал первое за три года интервью президента России американским СМИ. Сегодня NBC дает превью, а полную версию беседы покажут в понедельник, 14 июня. Интервью выходит в преддверии российско-американского саммита.

Напомним, встреча лидеров России и США пройдет в Женеве 16 июня. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что фиксированной повестки беседы президентов нет, а значительная часть времени будет отведена тем вопросам, которые главы государств захотят озвучить. Саммит проведут на знаменитой вилле Ла Гранж.

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