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Рубрика: Экономика

Аналитики прогнозируют заметный рост ставок по вкладам и кредитам

Текст: Игорь Зубков
Второе подряд повышение ключевой ставки на 0,5 п.п. и ее вероятный рост в июле до 6% заставят банки поднять ставки и по депозитам, и по кредитам. У вероятного повышения стоимости кредитных ставок есть и другие причины.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Максимальная ставка по депозитам населения крупнейших банков может достичь 5,2-5,5% в ближайшие месяцы, считает главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров. "Дальнейшая динамика будет определяться развитием инфляционных процессов, - говорит он. - Если наша базовая предпосылка об ослаблении инфляционного давления к концу лета реализуется, то ставки по депозитам могут остаться в диапазоне 5,2-5,5% до конца года".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Старший директор - руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень также считает, что средняя ставка по депозитам на срок свыше года может достигнуть 5,5%. Начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин ожидает, что в среднем рынок отреагирует на решение ЦБ соразмерным изменением ставок по вкладам (с учетом, что часть банков заранее начала повышать ставки).

Максимальная ставка по депозитам населения крупнейших банков за первую декаду июня составила 5,1%. С начала года она увеличилась на 0,6 п.п. при росте ключевой ставки на 0,75 п.п. за этот период. Ставки по депозитам не поспевают за инфляцией, которая в мае разогналась до 6% в годовом выражении.

Средние ставки по ипотечным кредитам потенциально могут вырасти до 8,5%, считает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Этот прогноз учитывает новые условия льготной ипотечной программы, предполагающего повышение субсидируемой ставки до 7% и фактическое ограничения участия в ней ряда регионов из-за снижения лимита кредита до 3 млн руб. (в т.ч. Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга).

По данным ДОМ.РФ, средневзвешенные ставки топ-15 банков по ипотеке составляют 8,12% на новостройки и 8,35% на вторичном рынке.

В необеспеченной рознице в среднем ставка может повысится сразу на 2,5-3 п.п., считает Караваева. При этом на стоимость потребкредита в большей степени влияет не ключевая ставка, а риск-профиль потенциального заемщика и риск-аппетиты банков, указывает аналитик. "На фоне возобновления экономической активности населения, растущих риск-аппетитов банков при медленном восстановлении располагаемых доходов, мы ожидаем, что банки будут закладывать кредитные риски заемщика в ставку по кредиту", - говорит Надежда Караваева.

В регионах Экономика Финансы Банки Экономика Недвижимость Ипотека Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Московская область СЗФО Санкт-Петербург Рынок кредитования

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