В Ярославской области 800 хористов исполнят гимн РФ на шоу "Стрижей"

Вокальный флеш-моб, авиашоу, бой на мечах и военные маневры покажут гостям Переславля-Залесского 12 июня в честь Дня России и 800-летия святого князя Александра Невского.

Торжественные мероприятия, организованные в рамках нацпроекта "Культура", начались накануне в Ярославле. В КЗЦ "Миллениум" открылся крупный федеральный форум с участием ведущих ученых и экспертов, а также замминистра культуры РФ Аллы Маниловой. Фонд Андрея Первозванного привез подготовленную в Росфото выставку "Александр Невский. 800 лет с Россией". Также в городе выступила Государственная академическая хоровая капелла имени А. А. Юрлова.

12 июня к празднованию присоединился Переславль-Залесский. Гостей ждут на Красной и Народной площадях, в храме Святого благоверного Александра Невского, Спасо-Преображенском соборе, Свято-Никольском женском монастыре, Переславском музее-заповеднике. После Божественной литургии состоится крестный ход и встреча ковчега с частицей мощей Александра Невского из московского храма Христа Спасителя. В соборе Сретения Владимирской иконы Божией Матери представят фотовыставку "Во имя святого князя", созданную в Санкт-Петербургской митрополии.

На Народной площади пройдет флешмоб "Александру Невскому - 800". Восемьсот человек - участники творческих коллективов и патриотических клубов, а также волонтеры - при поддержке мужского хора Сретенского монастыря исполнят гимн России. В небе над ними в это время будет выступать авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи". К слову, вечером, в 17 часов, авиашоу покажут в Ярославле - над Волжской набережной и Стрелкой.

Клубы исторической реконструкции порадуют публику программой "Переславское княжество" на Красной площади. Зрители увидят картины маневров XVII-XVIII веков. Там же развернута большая ярмарка с ремесленными мастерскими и фестиваль мороженого. В Летнем саду покажут кукольный спектакль на открытой сцене, научат всех желающих современному мечевому бою и проведут по полевому лагерю эпохи Средневековья. Вечером на Народной площади состоится концерт заслуженного артиста России Дениса Майданова.

Кроме того, 12 июня в Переславском музее-заповеднике открывается историческая экспозиция "Переславль-Залесский - родина Александра Невского". Здесь собраны такие реликвии, как гробница князя Ивана, внука Александра Невского, археологические находки из культурного слоя города XII-XVII веков. Мультимедийные технологии позволяют погрузиться в эпоху средневековья.

- Александр Невский - один из самых прославленных героев русской истории. Он был не только талантливым военачальником, защищавшим границы Руси, но и прозорливым дипломатом, - отметил ярославский губернатор Дмитрий Миронов. - Князь Александр тонко проводил политику объединения и укрепления русских земель, а самое главное - заботился о сбережении народа. Сегодня, отмечая 800-летие со дня рождения Александра Невского, Россия отдает дань уважения не только великому полководцу, но и всем поколениям жителей, сражавшихся за Отечество.