Постановление губернатора Забайкальского края от 11 июня 2021 года № 42 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края.

2. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, средствами массовой информации обеспечить информирование населения о необходимости соблюдения требований, ограничений и рекомендаций, указанных в постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (далее - постановление Губернатора Забайкальского края № 30) и постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (далее - постановление Губернатора Забайкальского края № 85).

3. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае, отраслевыми ассоциациями и союзами, иными объединениями предпринимателей обеспечить информирование организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в постановлении Губернатора Забайкальского края № 30 и постановлении Губернатора Забайкальского края № 85.

А.М.Осипов





Утверждены постановлением губернатора Забайкальского края от 11 июня 2021 года № 42





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года №21):

1) преамбулу после слов "от 29 марта 2021 года № 2103" дополнить словами ", от 10 июня 2021 года № 3941";

2) Комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный указанным постановлением, дополнить подпунктами 21 и 22 следующего содержания:

"21. Приостановить на территории Забайкальского края с 13 июня 2021 года по 12 июля 2021 года проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных, деловых и иных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме.

22. Приостановить на территории Забайкальского края с 13 июня 2021 года по 12 июля 2021 года деятельность зрелищно-развлекательную прочую в части функционирования танцплощадок, дискотек.".

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20):

1) преамбулу после слов "от 3 марта 2021 года № 1367" дополнить словами ", от 10 июня 2021 года № 3941";

2) подпункт 8 пункта 1 после слов "предприятий общественного питания" дополнить словами ", за исключением их внутренних помещений, функционирующих в режиме ночных клубов, танцплощадок, дискотек";

3) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:

"11. Возобновить на территории Забайкальского края проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных, деловых и иных мероприятий с общей численностью не более 50 человек при условии:".







