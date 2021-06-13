Игру по "Стражам Галактики" выпустят авторы Tomb Raider и Deus Ex

Фото: Square Enix
Компания Square Enix на выставке E3 официально анонсирована новую игру Marvel's Guardians of the Galaxy.
За ее разработку отвечает канадская студия Eidos Montreal, ранее выпустившая две части Deus Ex и Shadow of the Tomb Raider.
Отдельно отмечается, что проект будет заточен строго под одиночное прохождение - никаких кооперативов и мультиплееров. На это, судя по всему, повлиял прохладный прием прошлогодних "Мстителей".
Стоит отметить, что "Стражи Галактики" от Square Enix никак не связаны с командой супергероев из киновселенной Marvel, хотя образы получились очень схожими.
Релиз запланирован на 26 октября 2021 года на ПК и двух поколениях консолей Sony и Microsoft.