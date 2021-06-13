На каких дорогах летом ограничат движение

Летом дорожные работы начались в большинстве регионов России. На некоторых участках таких загруженных федеральных трасс, как М-2 "Крым", М-5 " Урал", М-7 "Волга", М-10 "Россия" ограничат движение, рассказали "РГ" в Росавтодоре. Эту информацию стоит учитывать автомобилистам.

На востребованной у туристов автомобильной дороге Р-132 "Золотое кольцо" в Рязанской области на обходе города Михайлов действует реверсивное движение в связи с ремонтом путепровода через железную дорогу. На участке с 336 по 349 км в районе города Гусь-Хрустальный Владимирской области также проводят плановый ремонт дороги. Движение встречных потоков транспорта регулируют в реверсивном режиме. Максимальная скорость вне населенных пунктов установлена в 50 км в час, а в населенных пунктах - 40 км в час. Те же ограничения действуют на участке с 183 по 191 км трассы в Ивановской области.

На трассе М-7 "Волга" во Владимирской области на участках с 244 по 256 км в Ковровском районе, с 271 по 300 км в Вязниковском районе, с 330 по 337 км в Гороховецком районе скорость движения вне населенных пунктов установлена в 50 км в час, а в населенных пунктах - 40 км в час. Здесь выполняются мероприятия по устройству слоев износа. В местах проведения дорожных работ движение организовано по одной полосе. Те же ограничения действуют в Нижегородской области на участках с 341 по 365 км в Володарском районе и на участках с 193 по 219 км трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов.

Ограничение скорости и реверсивное движение на трассе М-7 также действует в Республике Башкортостан на участках с 1169 по 1180 км, с 1205 по 1218 км, с 1494 по 1515 км и с 1530 по 1548 км. В Татарстане до конца дорожно-строительного сезона будет ограничена скорость движения на трех участках трассы М-7 с 735 по 772 км, а также на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казань.

На трассе М-5 "Урал" у подъезда к Саранску в Мордовии движение встречных потоков транспорта регулируют в реверсивном режиме. В населенных пунктах скорость ограничена до 40 км к час, вне населенных пунктов - до 50 км в час. В Челябинской области на этой автодороге действует движение по одной полосе правого проезда на участке с 1829 по 1844 км (правый проезд, в районе н.п. Тактыбай, Биргильда). Действует реверсивное движение с 1754 по 1763 км в районе города Златоуст и на участке с 1860 по 1871 км на выезде из Челябинска в сторону Уфы и рядом с Миассом. В Оренбургской области реверсивное движение введено на участках с 98 по 101, с 158 по 186 км, с 139 по 150 км, с 208 по 225, с 1210 по 1219 км, с 1231 по 1237 км, с 624 по 634 км, с 702 по 712 км. В Республике Татарстан введено ограничение скорости и реверсивное движение на участках с 1256 по 1266, с 1266 по 1274 км.

На трассе М-10 "Россия" в Тверской области с 15 мая капитально ремонтируют трассу А-111 к государственному комплексу "Завидово". Действует реверсивное движение. Также реверсивное движение введено на участке с 593 по 626 км (право). В Ленинградской области на трассе М-10 на участке с 672 км действует ограничение скорости движения. Также ограничение скорости введено на участке с 65 по 100 км автомобильной дороги А-181 "Скандинавия".

На трассе М-9 "Балтия" из-за капитального ремонта в Псковской области реверсивное движение действует на участке с 428 по 468 км и на участке с 574+000 до 612+900 км.

На трассе М-2 "Крым" введены ограничения по скоростному режиму на отдельных участках производства работ с 289 по 304 км у поселков Медвежка и Долматово в Тульской области. Установлены предельно допустимые габаритные параметры транспортного средства - три метра по ширине. Также действуют ограничения по скоростному режиму на всем участке работ с 123 по 131 км у населенных пунктов Студеный, Недьяково. На участке с 186 по 196 км действуют реверсивное движение, максимальная скорость ограничена до 50 км в час.

Также в Орловской области в связи с ремонтом правого моста через реку Кола на 333 км автодороги организовано реверсивное движение по соседнему мосту. Максимальная скорость движения на участке установлена в 50 км в час. Те же ограничения действуют на обходе Орла с 354 по 381 км.

В Курской области на М-2 введены ограничения скорости до 40 км в час на обходе Курска с 526 по 543 км и 50 км в час на участке с 515 по 526 км и с 597 по 603 км для всех видов транспортных средств. Кроме того движение будет полностью перекрыто на 535 км обхода Курска, где расположен путепровод через автодорогу Курск-Курчатов. Пропуск транспортных средств будет идти по съездам транспортной развязки по альтернативной схеме дорожного движения. В Белгородской области на участке с 603 по 620 км трассы М-2 максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час, а в населённом пункте Зоринские Дворы до 40 км в час. Те же ограничения действуют на участке с 664 по 675 км трассы у населенного пункта Стрелецкое.

В Алтайском крае на востребованной у автомобилистов, грузовых перевозчиков и автотуристов трассе Р-256 "Чуйский тракт" ограничения скоростного режима введены на участках с 143 по 150 км, с 173 по 183, с 201 по 207 км, с 212 по 223 км, с 268 по 271 км в Тальменском, Первомайском и Троицком районах, а также с 341 по 344 км в Бийской районе. Здесь идет расширение трассы. Реверсивное движение организовано на участках с 415 по 422 км в Красногорском районе и на подъезде к Барнаулу. Также закрыто движение по коммунальному мосту через реку Обь в Барнауле в связи с ремонтом. Автомобилисты направляются в объезд по Правобережному тракту. Реверсивное движение организовано на других трассах у границы с Казахстаном.

Ограничения на "Чуйском тракте" действуют и в Республике Алтай. В частности снижать скорость придется на участке с 445 по 454 км трассы в Майминском районе. Реверсивное движение действует на нескольких участках трассы в Онгудайском и Чойском районах.

Ограничения действуют и на некоторых других трассах в регионах России. На каких участках трассы "Дон" могут быть введены ограничения движения этим летом, "РГ" ранее рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.