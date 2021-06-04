"Автодор" может отменить скидки за проезд в ночное время

Вячеслав Петрович, на каких участках трассы "Дон" могут быть введены ограничения движения этим летом, чего ждать автомобилистам?
Вячеслав Петушенко: Автомобилистам не стоит беспокоиться, ограничения в высокий сезон совершенно точно вводиться не будут, поскольку мы знаем, что в июле-августе большое количество проездов, все хотят отдохнуть, съездить на юг. Все, что не успеем сделать до 1 июля, мы перенесем на вторую половину сентября.
Будет ли меняться плата за проезд по платным трассам в этом году?
Вячеслав Петушенко: Мы два раза в год меняем стоимость в зависимости от времени года и времени суток. Я в свое время считал достоинством, что мы вводим льготный проезд ночью, а потом увидели, что ночью поток больше и ДТП больше, причем с тяжелыми последствиями, поэтому мы сейчас очень внимательно рассматриваем с коллегами из ГИБДД статистические данные и, наверное, как кому-то это не покажется грустным, ночные скидки мы будем убирать, потому что это безопасность дорожного движения. Посмотрим, как трафик будет развиваться, в планах есть [пересмотр тарифов], точную дату я не скажу.
"Автодор" копит данные о проезде без оплаты по ЦКАД с 11 января 2021 года. На какую сумму уже накопились долги и штрафы? Когда "Автодор" будет рассылать уведомления?
Вячеслав Петушенко: Хотел бы обратиться ко всем автомобилистам, которые полагают, что если нет шлагбаумов на платной дороге, то она бесплатная. Нет, через рамки с 11 января мы снимаем всю информацию от всех проездов. Причем, кто в пятидневный срок не оплатит проезд, может нарваться на две проблемы: заплатить штраф, потому что это административное нарушение, и все-таки услугу эту оплатить.
Мы начинали с 11 января с оплаты 52%, сейчас уже 70%. Автомобилисты должны понимать - дорога платная не потому, что нам хочется собирать деньги, а потому что мы для строительства этой дороги привлекали деньги с рынка. Вкладывали заемные банковские средства, распоряжением правительства нам было предоставлены средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Мы у будущих поколений взяли деньги, и сейчас должны их вернуть.
Конечно, мы будем делать все зависящее для того, чтобы эти деньги собрать и вернуть в бюджет, в ФНБ и инвесторам, которые их вложили. С тех, у кого была задолженность более полутора тысяч рублей, мы собрали более 12 млн рублей в телефонном опросе буквально за две недели.
Мы же допуски специально сделали для того, чтобы водителю не останавливаться, ехать с разрешенной скоростью 110 км/ч. И за счет этих удобств мы теряем немного денег, но понимаем, что это процесс временный - все должны понимать, что за услугу нужно платить.
Какие основные работы планируется выполнить на строительстве трассы М-12 "Москва - Казань" во время летнего сезона этого года?
Вячеслав Петушенко: В июне прошлого года было принято решение о строительстве, в ноябре мы заключили все контракты, а с декабря начали подготавливать трассу "Москва - Нижний Новгород - Казань". Из 800 км, которые сегодня есть, уже 95% территории подготовлено, это снос зеленых насаждений, снятие растительного слоя, вышли на устройство временных дорог, была первая укладка асфальтобетона на вспомогательных площадках. В этом году у нас была задача в августе выйти из экспертизы и приступить к асфальтобетонным работам. Срок достаточно жесткий. Мы понимаем, что у нас времени на раскачку совершенно нет. Таких прецедентов в истории не было.
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