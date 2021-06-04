"Автодор" может отменить скидки за проезд в ночное время

Госкомпания "Автодор" может отказаться от "ночных" тарифов за проезд по ночным трассам. Об этом "РГ" на полях ПМЭФ рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Вячеслав Петрович, на каких участках трассы "Дон" могут быть введены ограничения движения этим летом, чего ждать автомобилистам?

Вячеслав Петушенко: Автомобилистам не стоит беспокоиться, ограничения в высокий сезон совершенно точно вводиться не будут, поскольку мы знаем, что в июле-августе большое количество проездов, все хотят отдохнуть, съездить на юг. Все, что не успеем сделать до 1 июля, мы перенесем на вторую половину сентября.

Будет ли меняться плата за проезд по платным трассам в этом году?

Вячеслав Петушенко: Мы два раза в год меняем стоимость в зависимости от времени года и времени суток. Я в свое время считал достоинством, что мы вводим льготный проезд ночью, а потом увидели, что ночью поток больше и ДТП больше, причем с тяжелыми последствиями, поэтому мы сейчас очень внимательно рассматриваем с коллегами из ГИБДД статистические данные и, наверное, как кому-то это не покажется грустным, ночные скидки мы будем убирать, потому что это безопасность дорожного движения. Посмотрим, как трафик будет развиваться, в планах есть [пересмотр тарифов], точную дату я не скажу.

"Автодор" копит данные о проезде без оплаты по ЦКАД с 11 января 2021 года. На какую сумму уже накопились долги и штрафы? Когда "Автодор" будет рассылать уведомления?

Вячеслав Петушенко: Хотел бы обратиться ко всем автомобилистам, которые полагают, что если нет шлагбаумов на платной дороге, то она бесплатная. Нет, через рамки с 11 января мы снимаем всю информацию от всех проездов. Причем, кто в пятидневный срок не оплатит проезд, может нарваться на две проблемы: заплатить штраф, потому что это административное нарушение, и все-таки услугу эту оплатить.

Мы начинали с 11 января с оплаты 52%, сейчас уже 70%. Автомобилисты должны понимать - дорога платная не потому, что нам хочется собирать деньги, а потому что мы для строительства этой дороги привлекали деньги с рынка. Вкладывали заемные банковские средства, распоряжением правительства нам было предоставлены средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Мы у будущих поколений взяли деньги, и сейчас должны их вернуть.

Конечно, мы будем делать все зависящее для того, чтобы эти деньги собрать и вернуть в бюджет, в ФНБ и инвесторам, которые их вложили. С тех, у кого была задолженность более полутора тысяч рублей, мы собрали более 12 млн рублей в телефонном опросе буквально за две недели.

Мы же допуски специально сделали для того, чтобы водителю не останавливаться, ехать с разрешенной скоростью 110 км/ч. И за счет этих удобств мы теряем немного денег, но понимаем, что это процесс временный - все должны понимать, что за услугу нужно платить.

Какие основные работы планируется выполнить на строительстве трассы М-12 "Москва - Казань" во время летнего сезона этого года?

Вячеслав Петушенко: В июне прошлого года было принято решение о строительстве, в ноябре мы заключили все контракты, а с декабря начали подготавливать трассу "Москва - Нижний Новгород - Казань". Из 800 км, которые сегодня есть, уже 95% территории подготовлено, это снос зеленых насаждений, снятие растительного слоя, вышли на устройство временных дорог, была первая укладка асфальтобетона на вспомогательных площадках. В этом году у нас была задача в августе выйти из экспертизы и приступить к асфальтобетонным работам. Срок достаточно жесткий. Мы понимаем, что у нас времени на раскачку совершенно нет. Таких прецедентов в истории не было.