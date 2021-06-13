Педагог и автор учебников Людмила Петерсон: гаджеты и школа - кто кого?

Почему взрослые не всегда могут решить задачки из началки? Как развивать у детей способности? Как правильно хвалить ребенка? Чем привлекают детей компьютерные игры и что может школа предложить взамен? Об этом "РГ" рассказала доктор педагогических наук, научный руководитель Института системно-деятельностной педагогики Людмила Петерсон.

Людмила Георгиевна, за последние годы общество сильно изменилось, а школа осталась прежней. "Садись, два!", "Реши задачки от сих до сих" и бесконечные контрольные. А ученикам это уже не интересно, они - в смартфонах. Как отвлечь детей от гаджетов?

Людмила Петерсон: Нынешние дети, кажется, уже рождаются с планшетами, и, конечно, они сильно отличаются от своих сверстников предыдущих поколений. Как правило, у них более гибкое, но поверхностное мышление, им трудно удерживать внимание, для них важен собственный выбор и собственный результат, из "почемучек" они превратились в "зачемучек".

Массовая школа явно не успевает реагировать на эти изменения. И дело здесь не в классно-урочной системе, а в методе обучения. Еще Плутарх говорил, что ученик - это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь.

Все родители мечтают, чтобы их ребенок был одаренным. Одаренность - дар от рождения или ее можно развивать? Если да, то как?

Людмила Петерсон: Одаренность - это потенциально высокие способности человека, а талант - проявленная одаренность. Любой человек рождается с уникальным набором задатков, которые могут либо вырасти в таланты (и тогда ребенка назовут одаренным), либо так и остаться на уровне задатков. Весь вопрос в том, как обнаружить "дар" каждого ребенка и какие условия создать, чтобы он смог максимально раскрыть свой потенциал.

Невозможно извне "сделать ребенка одаренным". Поэтому важно создать пространство "пробы сил" ребенка и условия для развития, наблюдать за его проявлениями и помочь "вырастить" себя самого.

Приведу пример из жизни. Безусловно одаренный, всемирно известный российский артист Юрий Куклачев сам решил стать клоуном в 8 лет - случайно увидел фильм с Чарли Чаплиным, повторил его движения, а взрослые заметили и похвалили. Поймав этот драйв, маленький Юра шаг за шагом шел к своей мечте: занимался в кружках, тренировался, 7 лет безуспешно пытался поступить в цирковое училище, и чуть было не сдался. Но отец сказал ему: "А знаешь, есть в мире человек, который в тебя верит!". "Кто?" - изумился Юра. "Это я!" - сказал отец, и у мальчика выросли крылья. Он работал без устали, обнаружил в себе особенное - то, что его радует и получается только у него, - и создал единственный в мире Театр кошек, в котором счастливо работает вместе с женой и детьми уже более 30 лет.

Здесь все совпало - задатки, условия, поддержка близких, но это - достаточно редкое явление. Гораздо чаще мы не слышим своих детей и этим тормозим их развитие. Вот на уроке математики ученик в тетради вместо решения задачи нарисовал рожицы. Типичная реакция учителя - "Два!". А можно действовать по-другому - заметить интерес ребенка к рисованию, искренне порадоваться и сказать: "Какие красивые рисунки у тебя получаются! Только давай я подарю тебе альбом, и ты будешь рисовать для меня там! А тетрадку оставим для математики - она ведь тоже должна быть красивой! Разбери решение с Петей - он уже справился, и запиши в тетради так, чтобы самому понравилось! Отметку пока не заработал". А двойка здесь плохой помощник.

В свое время рейтинговые математические школы часто брали программу началки, подготовленную по вашей методике. А потом многие ученики становились олимпиадниками и очень успешными людьми. Сейчас эта программа есть в школах?

Людмила Петерсон: Наш курс математики мы называем "Учусь учиться". По нему работают многие школы, в том числе, входящие в ТОП-100. Но теперь не только в начальной школе: курс получил развитие на дошкольную ступень, начиная с 3 лет (это программа "Игралочка"), и в основную школу - до 9 класса (эта программа подготовлена совместно с авторами из МГУ и МФТИ). В основе курса лежит идея развития средствами математики мышления и способностей детей. Это, безусловно, важно для каждого ребенка.

Моим детям как-то задали знаменитую задачку про арбуз и его половинку. Есть дети, которые могут решить эту задачку, а вот взрослые - почти никогда. Почему?

Арбуз весит 3 кг и еще пол-арбуза. Сколько весит арбуз?

Людмила Петерсон: Взрослые тоже, в основном, справляются, хотя действительно ошибаются немного чаще, чем дети. Думаю, просто дети менее "отягощены" стереотипами, а с другой стороны, мыслят образами и часто проводят анализ текстов с помощью рисунков и схем. Поэтому они рисуют на одной чаше весов целый арбуз, а на другой - гирю в 3 кг и половинку такого же арбуза, и решение становится очевидным: арбуз состоит из двух половинок, половинка весит 3 кг, значит, весь арбуз весит 3 кг + 3 кг = 6 кг.

Для решения этой задачи (как и многих других) требуется умение провести анализ, построить графическую модель, сопоставить полученный ответ с условием и здравым смыслом.

А что же делать, если у ребенка не получается? Помочь ему сделать свой шаг вперед! Нужно очень доброжелательно задать наводящие вопросы так, чтобы он сам догадался, а затем - вместе с ним порадоваться успеху. В задаче про арбуз можно задать вопросы: "Что лежит на одной чашке весов, а что - на другой? Нарисуй!" "Сколько весит половина арбуза? А целый арбуз?" Обычно уже этих вопросов достаточно, чтобы ребенок сам получил верный ответ.

У директора одного из лучших в России физико-математического челябинского лицея 31 есть 300 вопросов для тех, кто хочет углубленно изучать математику. У вас есть такой список задачек, которые могут в чем-то помочь детям или родителям, что-то подсказать?

Людмила Петерсон: Мне очень нравится эта идея директора лицея Александра Евгеньевича Попова. Она направлена на тренировку мышления через ежедневное интересное общение родителей с детьми. Он так и пишет: "Ежедневность вопросов - гарантия роста мозгов". Совершенно согласна.

Мы также работаем на "рост мозгов" и высокий уровень математической подготовки. Но понятно, что у учебников и пособий, где собрано более 20 тысяч заданий, своя специфика. Учителям, в отличие от родителей, важны не столько задачи сами по себе, сколько система и методика, где каждая задача появляется не случайно, а выполняет определенную функцию. Наша система находится в развитии. Сейчас она дополняется новыми востребованными пособиями для олимпиадной подготовки детей с 3-го по 9-й класс ("Математический театр"), серией развивающих самостоятельных и контрольных работ, рабочими тетрадями для начальной и основной школы, лэпбуками и математическими играми для дошкольников...