Юристы разъяснили, у кого не будет длинных выходных

Как рассказал "Российской газете" доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев, дополнительно отдохнуть в июне не получится у тех, кто трудится в организациях, которые непрерывно действуют, имеют оборудование для непрерывного технологического процесса; медицинских и аптечных организациях; организациях, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости; организациях, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных ситуаций или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих; организации, которые осуществляют неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организациях, которые предоставляют финансовые услуги в части неотложных операций (расчеты и платежи). Также будут работать системообразующие научные и образовательные учреждения и, конечно, те, кто обеспечивает безопасность граждан - полиция, военные и МЧС.

Напомним, что 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд дополнительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. "Правовой основой для принятия такого решения мэром Москвы является указ Президента РФ от 11.05.2020 №316. Именно этот указ наделил глав регионов особым набором полномочий: вводить дополнительные ограничительные меры или ослаблять их, вводить особый режим передвижения на территории субъекта, вводить особые компенсационные механизмы на территории того или иного региона. Соответственно, данный акт издан в соответствии с теми полномочиями, которые есть у мэра Москва", - уточнил Соловьев. И добавил ,что должно быть обеспечено полное сохранение заработной платы во время введения дополнительных дней отдыха.

Помимо этого, напомнил адвокат Виталий Ревзин, работодателям рекомендуется перевести не менее 30 процентов работников на дистанционную работу (за исключением граждан, имеющих прививку от COVID).

"Москвичи могут не беспокоиться о том, что больницы, аптеки либо продуктовые магазины будут закрыты. Также нет ограничений по посещению общественных мест, и кроме фудкортов другие организации общественного питания будут работать в режиме выходного дня. Исключение - с 23:00 вечера до 6:00 утра услуги общественного питания могут работать только на вынос", - добавил юрист.