В Крым прилетела экс-советник президента США Рейгана

В Крым в рамках программы народной дипломатии прибыла экс-советник президента США Сюзанна Масси. Она провела встречу с главой РК Сергеем Аксеновым, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Американский исследователь истории и культуры России Сюзанна Масси с 1984 по 1988 год была советником президента США Рональда Рейгана и консультировала его в вопросах налаживания диалога с СССР. На Западе ее называли "женщиной, остановившей холодную войну". 16 мая 2021 года Сюзанна Масси попросила президента РФ предоставить ей российское гражданство.

Аксенов поблагодарил Сюзанну Масси за визит в российский Крым и за проявленный интерес к республике, ее развитию и происходящим изменениям.

- Рад встрече с женщиной, повлиявшей на отношение президента США Рональда Рейгана к Советскому Союзу в годы холодной войны, его советницей, искренне любящей Россию, - написал Сергей Аксенов на своей странице Вконтакте. - От всей души благодарю за визит и трепетное отношение к нашей истории и культуре. Всегда рады видеть госпожу Масси на крымской земле.

Как отметил Аксенов, приезд Масси символизирует важную часть стратегии народной дипломатии, способствующую прорыву информационной блокады Крыма.

Напомним, сегодня же начался визит на полуостров делегации народных дипломатов из Греции. Участники открывшейся в Симферополе конференции обсудят необходимость прорыва информационной блокады между Крымом и Грецией и вопросы развития туризма.