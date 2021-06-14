Больше всего городские власти беспокоит стремительный рост заболеваемости: только за последнюю неделю число вновь заболевших увеличилось на 70%. К тому же болеют тяжело, причем, не только пожилые люди, но и молодежь, москвичи среднего возраста. На аппаратах искусственной вентиляции легких находится около 500 пациентов, что почти на 30% больше, чем неделю назад. Такой рост зафиксирован впервые с начала года. В результате из 14 тысяч ковидных коек 78% заняты и город вынужден разворачивать дополнительные мощности для приема больных. Они уже открылись во временных госпиталях, а также отдельных корпусах больниц имени Мухина, имени Спасокукоцкого, полностью вернется на работу с коронавирусными пациентами горбольница N15 имени Филатова.

По мнению эпидемиологов, дополнительные выходные помогут прервать цепочку заражения. Введены они, в первую очередь, для офисных работников. В обычном режиме в столице могут продолжать работать предприятия непрерывного цикла, стратегические отрасли и организации, от которых зависит жизнеобеспечение города. Но и для них оговорены условия: 30% сотрудников, в первую очередь, из числа не привитых, а также в возрасте 65+, снова нужно перевести на удаленку. Фуд-корты в ближайшее время смогут работать только на доставку. Временно приостанавливается работа детских игровых комнат. Рестораны, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинги и другие развлекательные заведения закрываются для посетителей с 23.00 до 6.00. В городских парках отменены все массовые мероприятия, закрыты аттракционы - можно только гулять.

С помощью ежедневных рейдов сотрудники управления Роспотребнадзора, Объединения административно-технических инспекций и полиции пытаются напомнить москвичам о необходимости соблюдать перчаточно-масочный режим. Ряд крупных заведений: Дворец спорта "Мегаспорт", концертный зал "Music Media Dome" и ряд других уже получили предписания о выявленных нарушениях - их могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей или закрыть на срок до 90 суток. "И все же длинные выходные помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни осторожность, - написал Собянин в письмах, адресованных персонально москвичам старшего поколения. - И, конечно, надо вакцинироваться. Пока не будет обеспечена действительно массовая вакцинация, город будет постоянно лихорадить".

Об этом же говорит и Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке, первой в стране встретившей COVID-19: "Тогда у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас есть. Но большинство тех, кто сейчас у нас лежит в ковидных госпиталях, не воспользовались этой возможностью, не защитили себя и не сделали прививку". И это, на мой взгляд, самое удивительное, на что нет вразумительного ответа: почему в Израиле 76% взрослого населения уже привиты, в Москве из 7 миллионов работающих вакцинировались только полтора миллиона человек? И это при том, что в поликлиниках 100 прививочных пунктов работают без выходных с 8.00 до 20.00, еще десятки пунктов - в частных клиниках, центрах "Мои документы", действуют выездные бригады в торговых центрах. То есть бесплатная прививка от коронавируса доступна абсолютно всем москвичам в удобное для них время. Теперь городские власти делают следующий шаг: для тех, кто не сделал прививку, запустили дополнительную программу стимулирования: с 14 июня по 11 июля объявили розыгрыш автомобилей. В течение этого срока пять машин ценой миллион рублей будут разыгрываться раз в неделю. Обладателем авто может стать любой гражданин старше 18 лет.

В Подмосковье, где многие москвичи проведут эту нерабочую неделю, маски теперь нужно носить везде - в магазинах, на вокзалах, такси, а также на предприятиях, продолжающих работу. А если там сделать прививку, то можно выиграть трехкомнатную квартиру в городе Серпухове. Регистрация при вакцинации значения не имеет, условие - лишь бы прививка была сделана на территории Московской области. Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, это собственное здоровье и душевное спокойствие. Сергей Собянин, который в эти дни спустя год после первой вакцинации, сделал прививку повторно, в этом убежден. А вы?

Тем временем

Дополнительные ограничения с 17 июня вводятся в связи с ростом заболеваемости и в Северной столице. В общественном транспорте снова требуют маски. За три дня составлено порядка сотни протоколов об отсутствии СИЗа. Кстати, штраф немаленький. Пренебрежение средствами защиты может обойтись нарушителю в 4 тысячи рублей. Новые ограничения, введенные постановлением Правительства Санкт-Петербурга, касаются работы предприятий общепита. Зрелищно-развлекательные мероприятия в них запрещены, ровно как и работа детских комнат, как и фуд-кортов и фуд-плейсов (за исключением расположенных в аэропортах, вокзалах, автозаправочных станциях). Рестораны не смогут работать с 2 до 6 часов.

Аквапарки, кинотеатры, фитнес-центры, библиотеки, океанариумы продолжают работать. Но наполняемость кинотеатров дополнительно ограничена: с 75 процентов до 50 процентов. А максимально посетить различные культурно-зрелищные мероприятия (как в помещениях, так и на открытом воздухе) могут не более 3 тысяч человек одновременно. Маски придется носить, даже если мероприятие - на открытом воздухе (это правило уже с понедельника относится и к фан-зонам). Услуги общественного питания и продажа продуктов в фан-зонах с 17 июня запрещена. Сделано послабление только для безалкольных напитков.

Постановлением также отменяется "Бал медалистов" - традиционный красивый праздник для лучших выпускников школ.

Подготовила Татьяна Тюменева

С чем связан новый всплеск COVID-19

Cпециалисты выделили несколько причин. Во-первых, коллективный иммунитет, в том числе из-за низких темпов вакцинации, в стране пока не сформирован. Во-вторых, к нам пришли и начали активно "действовать" новые, более заразные штаммы коронавируса, в том числе, "индийский".

Первые случаи его появления Роспотребнадзор засек еще в мае, и сейчас эпидемиологи проверяют, насколько он успел разлететься по стране. В Великобритании последний всплеск связан с этим штаммом, сейчас 70% всех заражений приходится именно на него.

Остальные причины неблагополучия тоже известны - с наступлением лета народ окончательно расслабился, забросил маски, а всевозможных совместных посиделок в теплое время года всегда больше.

Нужно ли бояться штаммов-"мутантов"? Паниковать не стоит, но беречься надо. "Генетические вариации вируса возникают естественным путем, он эволюционирует примерно в одном направлении в разных странах - "британский", "бразильский", штаммы, вариации, выделенные в России, - все они имеют много общего, - считает молекулярный биолог, профессор Константин Северинов. - Вирус "борется" за новую среду обитания, за нас, и по общему набору изменений дрейфует в сторону повышенной контагиозности".

Как рассказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, проявления "индийского" варианта коронавируса отличаются от прошлогодней картины. Заболевание больше походит на ОРЗ, и больше болеют дети. Это тоже фактор риска - многие списывают недомогание на обычную простуду или на сезонную аллергию и продолжают вести привычную жизнь, заражая окружающих.

Поэтому эпидемиологи рекомендуют сейчас при любых, даже легких признаках ОРВИ выполнять ПЦР-тест на "корону" и прекратить социальные контакты до получения результатов.

И, конечно, все специалисты - и врачи, и эпидемиологи - в один голос говорят: надо, очень надо быстрее делать прививки.

По последним данным, озвученным министром здравоохранения Михаилом Мурашко, первый компонент вакцины получили более 18 млн человек - то есть примерно 12% населения России, но полную вакцинацию прошли намного меньше людей.

Кстати, о прививках. Фонд Wellcome Trust (США), независимая исследовательская организация, опросил более 140 тысяч человек в более чем 140 странах об их отношении к вакцинации. И оказалось, что в некоторых богатых европейских странах антивакцинные настроения по-прежнему сильны.

Ситуация в мире очень неоднородная. В отдельных странах хорошая динамика и снимается все больше ограничений. "Выиграли государства, которые провели полномасштабную вакцинацию быстро", - отмечает Северинов. Это, например, Израиль.

Но в то же время в других странах ситуация ухудшается. Полыхает в Бразилии, Аргентине. Растет количество заболевших в Сингапуре, на Тайване. Эти страны долго держали оборону - но ее прорвал все тот же "индийский" штамм.

Относительно нынешнего подъема заболеваемости в россии, говорят эпидемиологи, все будет происходить "по науке": сначала двух-трехнедельный быстрый рост. Потом - постепенный выход на плато - это еще несколько недель. Потом начнется спад. Динамика кривой будет зависеть от принимаемых мер, дисциплины людей. И скорости вакцинации. К осени, есть надежда, ситуация нормализуется.

Подготовила Ирина Невинная