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14.06.2021 22:52
Рубрика: Происшествия

Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС возросло до 35 человек

Число пострадавших в результате пожара на газовой автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска возросло до 35 человек, 20 из них госпитализированы с ожогами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Всего пострадали 35 человек, 20 из них госпитализированы в основном с ожогами. Еще 15 пострадавшим помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства. Состояние более 10 пострадавших оценивается как тяжелое, добавил он.

Ранее сообщалось о 33 пострадавших.

Пожар потушен, угроза возгорания соседней АЗС миновала. В качестве основной причины происшествия рассматривается нарушение техники безопасности. У оборудования газовоза, который находился на заправке в момент ЧП, не было заземления.

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