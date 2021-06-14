Опубликованы кадры с места пожара на АЗС в Новосибирске

Опубликовано фото и видео с места крупного пожара, который произошел на новосибирской АЗС сегодня. Во время заправки машины вспыхнул огонь, после чего взорвались и выгорели резервуары с топливом.

Как ранее сообщала "РГ", в результате ЧП пострадали 20 человек. Среди них есть пожарные, которые прибыли на вызов.

Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб тушат его с безопасного расстояния. В социальных сетях появилось множество видео, на которых черные столбы дыма окутывают район. Шоссе, где произошло ЧП, было перекрыто

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.