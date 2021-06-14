Пожару на новосибирской АЗС присвоен повышенный ранг

В Новосибирске продолжается тушение крупного пожара на АЗС. Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, возгоранию в Октябрьском районе Новосибирска присвоен повышенный ранг.

В ведомстве уточнили, что пожарно-спасательные подразделения МЧС выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции по улице Гусинобродское шоссе в 18:04 местного времени (14:04 мск). Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление.

На АЗС до сих пор происходят хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом. Гусинобродское шоссе перекрыто сотрудниками ГИБДД. Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали шесть человек, из них двое - сотрудники экстренных служб.