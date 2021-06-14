Санкции США против российского госдолга вступили в силу

С сегодняшнего дня вступают в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям участвовать в первичном размещении российских облигаций федерального займа (ОФЗ), выпущенных после 14 июня 2021 года. Соответствующий указ Джо Байден подписал 15 апреля.

Минфин РФ, в свою очередь, с 16 июня будет размещать только новые выпуски ОФЗ. Это решение не будет распространяться на размещаемые в настоящее время облигации для населения.

Для размещения с 16 июня доступны три новых выпуска облигаций с постоянным купонным доходом (каждый на 500 млрд рублей): со ставкой 7,1% и погашением в 2041 году, со ставкой 6,9% и погашением в 2031 году, со ставкой 6,7% и погашением в 2029 году. В ближайшее время в ведомстве планируют зарегистрировать ОФЗ других типов и сроков до погашения.

По данным Банка России, на начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении. Их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%.

Санкции Вашингтона против российского госдолга являются относительно мягким вариантом ужесточения, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "ФИНАМ" Ольга Беленькая. По ее словам, нерезиденты и так почти не принимают участия в аукционах по размещению новых выпусков рублевого госдолга с лета прошлого года - их выкупают крупнейшие банки.

Частичный уход иностранцев приведет к падению котировок самих ОФЗ, заявил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. В этом случае распродажу быстро выкупят рыночные игроки, у банков достаточно рублевой ликвидности, предположил он.

Сейчас в отношении суверенного долга России уже действуют частичные санкции, введенные администрацией бывшего президента США Дональда Трампа летом 2019 года. Они предусматривают запрет на покупку американскими банками валютных еврооблигаций российского правительства на первичных размещениях. При помощи специальных исключений ("waivers"), Трамп вывел из-под ограничений любые покупки банками США рублевых облигаций ОФЗ и торговлю евробондами на вторичном рынке.