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Группа "Би-2" выпустила новый эффектный клип

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    15.06.2021, 12:37
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Би-2 Фото: youtube.com/ Би-2
Фото: youtube.com/ Би-2

Российская группа с более чем тридцатилетней историей "Би-2" вновь показывает, что есть еще порох, и он не отсырел: на официальном YouTube-канале коллектива опубликован видеоклип на новый сингл - "Нам не нужен герой".

Фото: kinopoisk.ru
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Плотная гитарная "стена", угрюмый бас, вязкий погостный бит, соответствующий видеоряд - с массированными библейскими аллюзиями на грани (18+).

Режиссером выступил Макс Шишкин (крайм-короткометражка "Сложный выбор Ромеро", недавний "Последний трек" с Моргенштерном - сегмент антологии "Кошмары музыкантов").

В кадре, помимо Левы Би-2 и несказанно пассионарного Шуры, - телеведущая и певица Ида Галич, модель Анита Запороцкова, актеры Владимир Аверьянов (Колбаса из "Спайс бойз") и Александр Мизев ("Дуэлянт", бандит Зюзин из "Маши", Борзятников из новой "Угрюм-реки").

Как ранее анонсировал постановщик, на съемках клипа было проведено 1500 выстрелов. И в целом они "с великолепной командой разошлись на полную катушку" - убедитесь.

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