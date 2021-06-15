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15.06.2021 22:39
Рубрика: Легковые авто

Мотоцикл Aurus может получить имя Merlon

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Эскортный мотоцикл Aurus может получить имя Merlon. Такой товарный знак и логотип для него оформило ФГУП НАМИ - разработчик всех Aurus.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Aurus выпустит новые модели

Из сопроводительной информации на сайте Роспатента следует, что бренд зарегистрирован только по классу мототехники.

Термином "мерлон" в архитектуре обозначают зубцы крепостей и башен.

Название мотоцикла продолжит связанную с Московским Кремлем логику наименований Aurus. Напомним, легковые автомобили бренда названы в честь башен Кремля - Senat (седан), Komendant (внедорожник) и Arsenal (микроавтобус).

Последнюю версию мотоцикла Aurus показали в марте 2021 года. Двухколесная машина создана российскими специалистами с чистого листа на полностью новой платформе, двигатель у нее электрический. Пиковая мощность мотора составляет 139 кВт (190 л.с.). Разгон до 100 км/ч дается за 3,7 секунды. Серийное производство мотоцикла должно стартовать в 2022-2023 годах.

Напомним, серийное производство первой модели линейки Aurus - седана Senat - стартовало 31 мая.

#Кортеж