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15.06.2021 15:05
Рубрика: Легковые авто

На продажу выставили "кладбище" классических Range Rover

Текст: Константин Руссов
Фото: www.ebay.com Фото: www.ebay.com
Фото: www.ebay.com

В Нью-Джерси выставили на продажу через маркетплейс eBay 16 внедорожников Range Rover разных годов выпуска. Их состояние оставляет желать лучшего, но, тем не менее, за останки автомобилей просят 73 000 долларов.

Интересно, что по одной машины не продаются: если покупать, то только все разом. Почему владелец коллекции хлама придерживается такой политики, не уточняется.

Продавец любезно уточняет, что ни один из внедорожников не на ходу, и большая часть из них не подлежит восстановлению, но может быть использована в качестве "доноров" запасных частей.

Ранее "Российская газета" рассказывала о заброшенном автосалоне во Франции, на территории которого догнивают десятки различных моделей Lada.

Фото: www.ebay.com