Заброшенный салон Lada во Франции: много машин, но все они - уже хлам

В апреле 2017 года "РГ" рассказывала о заброшенном автосалоне Lada на востоке Франции, на территории которого было припарковано более десятка вазовских моделей разных лет выпуска.

Блогер Ярослав Левашов отправился посмотреть и выяснить, какие на самом деле тайны хранит это "кладбище Lada".

По словам блогера, это место действительно было когда-то дилерским центром, который позднее стал собственностью неизвестного коллекционера. Почему последний так отнёсся к своим экспонатам, неизвестно: под открытым небом гниют представители девятого и десятого семейств Lada, Niva.

Большинство машин разукомплектовано: выдрана оптика, сняты руль, решётка радиатора, лючок бензобака и так далее. Больше повезло автомобилям, которые оказались под крышей здания автосалона, а не на открытой парковке.

"Кладбища Lada" в странах Европы не редкость: "Жигули" различных моделей гниют в Великобритании, в Берлине найдена мастерская с останками "Москвичей".