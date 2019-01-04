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Рубрика: Легковые авто

В Британии нашли "кладбище" советских "Жигулей"

Текст: Андрей Полухин
Фото: James Smith / Facebook.com Фото: James Smith / Facebook.com
Фото: James Smith / Facebook.com

"Кладбище" старых советских "Жигулей" разных моделей обнаружили в Великобритании. Фото выложил один из пользователей паблика владельцев Lada в Соединенном Королевстве Джеймс Смит.

На снимках видны модели ВАЗ-2101, 2102, 2104 и 2107 в экспортном исполнении. Большинство легковушек - со старыми британскими номерами желтого цвета, которые были в ходу с 1963 по 1983 год. По словам автора снимков, все осмотренные им автомобили оказались с правым рулем.

Фото: www.facebook.com
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Другие пользователи паблика попросили Смита поделиться координатами автосвалки. Дескать, кто-то сможет восстановить гниющие на ней машины, а кто-то с помощью запчастей отремонтирует собственные "Жигули". Однако автор фото сослался на обещание не рассказывать об этом месте. Как выяснилось, несмотря на неприглядный вид, речь идет о своего рода музее под открытым небом, где представлены не только Lada, но и куда более редкие автомобили. В частности, Volkswagen Notchback, польские FSO и немецкие NSU, а также довоенные машины. По словам Смита, хозяин необычной экспозиции "заботится об автомобилях" и знает историю каждого экземпляра.

Фото: wilmington.craigslist.org
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Напомним, до середины 1990-х годов Lada была довольно широко представлена в Великобритании, но из-за несоответствия правилам безопасности и экологическим нормам отечественный автогигант покинул рынок Соединенного королевства. Не исключено, что после 2022 года АвтоВАЗ вновь вернется на Туманный Альбион - с новой генерацией Lada 4x4. Такой вариант развития событий не исключил президент компании Ив Каракатзанис.

Кстати, "кладбища" Lada в Европе находят регулярно. В частности, во Франции в апреле 2017 года обнаружили заброшенный автосалон с раритетными "девятками".  

Автомобили "Жигули" нашли на автосвалке в Великобритании. Фото: James Smith / Facebook.com.
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#Lada #советские авто