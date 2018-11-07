Новая Lada 4x4 отправится покорять Западную Европу

Внедорожник Lada 4x4 нового поколения, работу над которым ведет АвтоВАЗ, может вызвать интерес иностранных автолюбителей. Компания изучит возможный спрос на машину в Западной Европе, заявил глава российского автогиганта Ив Каркатзанис.

Как отмечает британское издание Autocar, в целом у Lada нет планов по масштабному "возвращению в Европу". Причина тому - ужесточение экологических требований в ряде стран ЕС и нежелательная конкуренция с маркой Dacia, которая является партнером Renault в макрорегионе. Однако, как сообщил Каркатзанис, российская компания может "обсудить, есть ли интерес к конкретным нишевым моделям", например, к преемнику Lada 4x4, который ожидается в 2022 году.

Добавим, что в действительности АвтоВАЗ присутствует на западноевропейском рынке. Как сообщили "РГ" в пресс-службе производителя, тольяттинские автомобили продаются, в частности, в Германии и Австрии.

Правда, объемы продаж относительно невелики. Да и из той же Великобритании Lada пришлось уйти еще 21 год назад - из-за несоответствия правилам безопасности и пресловутым эконормам.

Кстати, у Lada 4x4 новой генерации неплохие шансы на то, чтобы расположить к себе западную публику. По крайней мере премьера концепта Vision в рамках Московского международного автосалона вызвала живую реакцию в Европе.

"Русские будут полными дураками, если не запустят эту модель в серийное производство", - написал, в частности, португальский портал Observador.

Напомним, серийная Lada 4x4 может получить другой облик, нежели представленный на ММАС концепт.

"Сейчас мы работаем над будущим текущей модели. Идет работа над дизайном и стилевыми решениями", - заявил после августовской презентации Ив Каракатзанис.

Более того, в АвтоВАЗе подчеркивают, что и актуальная версия Lada 4x4 свой потенциал не исчерпала.

"Спрос на модель есть, и он будет оставаться в ближайшие годы. Поэтому у нынешней версии очень любимой нами Lada 4x4 есть будущее", - рассказал в эксклюзивном интервью "РГ" вице-президент компании по продажам и маркетингу Ян Птачек.