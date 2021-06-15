Песков отказался обсуждать возможный обмен заключенными между РФ и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неуместным говорить про варианты обмена заключенными между Россией и США, пока эту тему не обсудят президенты двух стран на саммите в среду.

"До того как эта тема будет затрагиваться (если она будет затрагиваться) двумя президентами в Женеве, вряд ли стоит что-то говорить по конкретике", - сказал Песков.

Представитель Кремля также не стал обсуждать, кто именно может войти в списки в той и другой стороны. "Это совершенно неуместно сейчас - рассуждать, кто на кого и как. Вы знаете, что в своем интервью NBC в целом президент (Владимир Путин) допустил такую возможность, но это должны обсудить два президента", - подчеркнул Песков.

Ранее в интервью NBC Путин, отвечая на вопрос о вероятности обмена заключенными по итогам саммита, заявил: "Что касается возможных переговоров на этот счет, пожалуйста, можно поговорить. Мы, естественно, поставим вопрос о наших гражданах, которые в тюрьме сидят в США. Это предмет для разговора".