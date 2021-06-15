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15.06.2021 15:30
Рубрика: Происшествия

Репортаж из миграционного центра: О продлении документов еще не знают

Текст: Иван Петров
О продлении разрешительных документов для иностранцев в этот раз власти сообщили только 15 июня - в самый последний день, когда истекал срок законного нахождения гостей из других стран в России. Так как президентский указ датирован 15 июня, речь не идет о затяжке с информированием. Вероятно, решение принималось до самого последнего момента. В итоге это привело к ажиотажу во всех миграционных центрах и подразделениях по вопросам миграции МВД России. Иностранцы занимали очереди с самого раннего утра.

Жители Путилково, что в Красногорском районе, пожаловались на шум, издаваемый толпами мигрантов под их окнами. На территории бизнес-парка "Гринвуд" в Путилково располагается Единый миграционный центр Московской области, который стал 15 июня местом притяжения. Корреспондент "Российской газеты" с фотографом отправились туда, чтобы увидеть все своими глазами.

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Оказалось, что попасть на территорию можно только на автобусах, которые привозят толпы мигрантов от станций метро "Митино" и "Планерная". Пешком иностранцев не пускают. Не пустили охранники и фотографа "РГ" и даже запретили ему фотографировать с улицы. Подошедший секьюрити указал на висевшую над воротами табличку о запрете фото и видеосъемки. Хотя законность такой таблички вызывает серьезные вопросы, ведь объект не режимный.

Корреспондент "РГ" проник на территорию миграционного центра, на ходу выдумав легенду про необходимость получения разрешения на работу. Охранник проверил паспорт и сказал: "вам, направо и на второй этаж". Впрочем, попасть туда не представлялось возможным. Все входы были оккупированы толпами граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Особенный ажиотаж наблюдался возле входа с табличками "выдача медицинских сертификатов", "выдача сертификатов по русскому языку" и "выдача переводов паспорта". Очередь особо не двигалась. И корреспондент "РГ" даже стал свидетелем чего-то подобного навалу, когда стоящие последними в очереди начали давить на впереди стоящих с целью спрессовать их или протолкнуть людей внутрь.

Маски на большинстве приезжих были, но практически у всех они болтались на подбородке (это отчетливо видно на видео).

Впрочем, стоит заметить, что к моменту приезда корреспондента "РГ" в Единый миграционный центр Московской области в Путилково информация о президентском указе о продлении временных мер по урегулированию положения иностранных граждан в РФ до туда еще явно не дошла.

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