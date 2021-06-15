В Москве среди привившихся от коронавируса разыграют Renault Logan

Названа модель автомобиля, который смогут выиграть привившиеся от коронавируса москвичи. Это будет Renault Logan, рассказал ТАСС президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Машины помогли приобрести компании-партнеры МТПП. Каждое авто стоит около миллиона рублей. Еженедельно будет разыгрываться по пять Renault. Имена победителей будут оглашаться в эфире телеканала "Москва 24" с 23 июня. Чтобы принять участие в розыгрыше, надо привиться в период с 14 июня по 11 июля.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом. Чтобы стимулировать москвичей идти на вакцинацию, было решено разыграть крупные призы. По аналогичному пути пошли власти Подмосковья, там среди прошедших иммунизацию разыграют трехкомнатную квартиру в Серпухове.