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15.06.2021 19:24
Рубрика: Происшествия

В Рязани главврача больницы, где произошел пожар, доставили в СК

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани следователи СК по региону задержали главного врача областной клинической больницы, где произошел пожар, унесший жизни 4 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саму Людмилу Сорокину.

В Рязани умерла пострадавшая при пожаре в больнице

По сообщению агентства, главврач ОКБ Людмила Сорокина в настоящее время находится в СК. При этом она заявила, что задержана.

В СК по региону это сообщение не комментируют. "У нас нет новой информации по делу о пожаре в областной больнице", - сообщила "РГ" старший помощник руководителя ведомства Ирина Котова.

Напомним, в рязанской ОКБ им. Семашко ночью 8 июня произошел пожар в реанимационном отделении, где находились пациенты с тяжелой формой COVID-19. Трое человек, в возрасте 68 лет, 63 лет и 72 лет погибли, еще одна 61-летняя женщина скончалась сегодня в реанимации.

Как сообщает сайт СК по региону, сегодня глава регионального управления Владимир Никешкин встретился с родственниками погибших и пострадавших во время пожара. Он заверил, что расследование уголовного дела, возбужденного по статье "причинение смерти по неосторожности", находится под его личным контролем. Он также пообещал помощь в решении возникающих вопросов, например, при восстановлении сгоревших документов или возвращении уцелевших личных вещей.

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