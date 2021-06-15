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15.06.2021 21:40
Рубрика: Digital

Спросите у Николая

Электронные сервисы становятся удобными и привычными
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 130(8481)
Жители Новосибирской области могут узнать о всех социальных выплатах на одном интернет-ресурсе - "Социальном навигаторе". Кроме этого, в регионе внедряется еще ряд полезных сервисов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи, с помощью электронного сервиса можно узнать о положенных мерах социальной поддержки, ответив всего на несколько вопросов. Сервис разработан профильным министерством в сотрудничестве с министерством труда и соцразвития области.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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- "Социальный навигатор" создан для семей, для удобного и быстрого их информирования о возможных мерах поддержки. Вся информация представлена в доступной форме, - отметил министр цифрового развития и связи области Анатолий Дюбанов.

В зависимости от жизненной ситуации меры поддержки - выплаты, пособия - могут быть разными: является ли семья многодетной, либо родился первый ребенок, часть выплат зависят от дохода семьи, какие-то выплачиваются без учета дохода. Раньше для того, чтобы все это узнать, нужно было посетить специалистов минтруда и соцразвития. Теперь же достаточно зайти на сайт многофункционального центра (МФЦ), пройти опрос, по результатам которого человеку будет предоставлен персональный перечень мер поддержки, порядок и сроки их получения. Электронный калькулятор покажет общую сумму выплат, на которую семья может рассчитывать.

Сейчас навигатор содержит информацию о 53 федеральных и региональных пособиях и выплатах по трем жизненным ситуациям: "Беременность и роды", "Рождение ребенка" и "Семьи с детьми". Сервис все время обновляется, например, появилась информация о новых пособиях беременным женщинам и семьям с детьми, о которых говорил президент России в Послании Федеральному Собранию.

Сервис разработан профильным министерством в сотрудничестве с министерством труда и соцразвития области.

Интеллектуальный голосовой помощник способен принимать около 15 тысяч звонков в день

- "Социальный навигатор" создан для семей, для удобного и быстрого их информирования о возможных мерах поддержки. Вся информация представлена в доступной форме, - отметил министр цифрового развития и связи области Анатолий Дюбанов.

Раньше для того, чтобы получить информацию о мерах поддержки, нужно было посетить специалистов минтруда и соцразвития. Теперь же достаточно зайти на сайт многофункционального центра (МФЦ), пройти опрос, по результатам которого человеку будет предоставлен персональный перечень мер поддержки, порядок и сроки их получения. Электронный калькулятор покажет общую сумму выплат, на которую семья может рассчитывать.

Сейчас навигатор содержит информацию о 53 федеральных и региональных пособиях и выплатах по трем жизненным ситуациям: "Беременность и роды", "Рождение ребенка" и "Семьи с детьми".

Еще один полезный ресурс совместно создают Минспорт России, Минцифры России и министерство цифрового развития и связи Новосибирской области. На молодежном чемпионате мира по хоккею с шайбой, который пройдет в 2023 году в Новосибирске и Омске, болельщики смогут воспользоваться уникальным мобильным приложением, которое объединит ряд сервисов.

В пресс-службе ведомства сообщили, что мобильное приложение, в частности, поможет спланировать поездку, покажет актуальную информацию о чемпионате (расписание игр, статистика, новости, трансляции, покупка билетов), расскажет о городах-организаторах, не даст заблудиться в городе, а также предоставит ряд других сервисов, благодаря которым болельщики смогут получить максимум пользы и удовольствия от турнира.

В области цифровизация коснулась всех сфер деятельности. Так, в МФЦ и в сфере здравоохранения "трудится" робот Николай. Этот интеллектуальный голосовой помощник способен принимать около 15 тысяч звонков в день. В его функции входит запись на прием в поликлинику, вызов врача на дом, консультирование по COVID-19, помощь по услугам МФЦ. Например, Николай успевает вести переписку в чат-боте на сайте МФЦ, консультировать по вопросам оказания услуг - у него можно уточнить необходимый пакет документов и порядок их получения. И все это в режиме 24/7.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В Чувашии запустили онлайн-сервисы по выплатам на детей

Николай взаимодействует с мобильным приложением "Экстренная помощь", куда внедрен раздел "COVID-19". В пиковую нагрузку на учреждения здравоохранения Николай звонил пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, и уточнял состояние их здоровья. Сейчас робот обслуживает номер Единой регистратуры - 124. Таким образом, в короткий срок была решена одна из острых проблем, когда люди не могли дозвониться до поликлиники.

Разработка получила всероссийское признание, в планах - дальнейшее масштабирование AL-технологий, прежде всего в социальную, жилищно-коммунальную сферы. Кроме того, Николаю хотят доверить консультации по более сложным услугам: создание и ликвидация ИП и юридического лица, оформление налогового вычета, свидетельства о рождении, охотничьего билета и разрешения на охоту, компенсации за детский сад, подача заявления в школу, получение полиса ОМС, удостоверения многодетной семьи.

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