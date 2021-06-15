В Кузбассе возбудили дело о смерти крановщицы при пожаре на фабрике

- Ее тело было обнаружено при ликвидации пожара. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали в пресс-службе СУ СК по региону. - Причину смерти потерпевшей установит судебно-медицинская экспертиза. Также будут проведены пожарная и горнотехническая экспертизы, которые определят причину возгорания и лиц, допустивших нарушения. По версии следствия, в цехе фабрики загорелись химикаты.

В тушении пожара участвовало 66 человек и двадцать единиц техники. Согласно информации кузбасского ГУ МЧС, ликвидировать пожар, охвативший две тысячи "квадратов", удалось лишь в 12.47 по местному времени.

Между тем инспекторы Ростехнадзора выявили на ЦОФ 89 нарушений требований промышленной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Сибирского управления Ростехнадзора, плановая выездная проверка опасного производственного объекта завершилась в конце апреля. Проверяющие выяснили, что чаще всего на фабрике при обогащении каменного угля отступали от проектной документации. Кроме того, допускались нарушения при обеспыливании работающего оборудования во время эксплуатации технических устройств и электромеханического хозяйства, а также при осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промбезопасности на объектах.

- По результатам проверки руководителю предприятия выдано предписание для устранения выявленных нарушений. Юридическое лицо и должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 335 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе управления Ростехнадзора.