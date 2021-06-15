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15.06.2021 09:06
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске проверят обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основную причину пожара и серии взрывов на автогазозаправочной станции. ЧП случилось вечером 14 июня на Гусинобродском шоссе Новосибирска, вблизи жилых домов.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС выросло до 33

По словам главы региона, причиной ЧП стало несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей.

- Принято принципиальное решение о проведении проверок всех АЗС в Новосибирске, - подчеркнул губернатор в ходе оперативного совещания в правительстве региона. - Период пандемийных надзорных каникул некоторые предприниматели восприняли как сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, к своим сотрудникам и вообще к окружающим людям.

Руководству мэрии Новосибирска поручено тщательно проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов и в непосредственной близости от них. Также предписано проверить наличие договоров аренды, их сроки.

Андрей Травников выразил благодарность всем оперативным службам за четкую, слаженную работу по ликвидации пожара.

- Пожарные в этой ситуации, рискуя жизнью, смогли минимизировать последствия ЧП. Готов поддержать представления к поощрению и награждению, - сказал глава области.

Справка "РГ"

По данным регионального минздрава, всего за медпомощью обратились 33 пострадавших, из них 17 поступили в областную клиническую больницу, семь человек находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Пострадали два ребенка, их состояние удовлетворительное.

Открыта горячая линия для родственников пострадавших: 8-913-920-57-69.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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