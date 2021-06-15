Врач рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске

Угрозы для жизни пациентов, госпитализированных после взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске нет. Об этом сообщил главный врач областной клинической больницы Анатолий Юданов.

По его словам, всего было госпитализировано 17 человек. Семь из них в тяжелом состоянии, ожоговом шоке. Еще 10 человек находятся в профильном отделении, их состояние оценивается как средней тяжести. Юданов отметил, что все пациенты стабильны, "на сегодня угрозы для жизни ни у кого нет", пишет ТАСС.

Врач добавил, что площадь поражения тела наиболее сильно пострадавшего пациента составляет около 40 процентов. Отравления угарным газом ни у кого нет, все в сознании.

Ранее сообщалось, что пожар потушен, угроза возгорания соседней АЗС миновала. В качестве основной причины происшествия рассматривается нарушение техники безопасности. У оборудования газовоза, который находился на заправке в момент ЧП, не было заземления. Всего пострадали 35 человек.