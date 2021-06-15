Шеремет отреагировал на заявление Украины о газопроводе и Крыме

Полным абсурдом назвал Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток-2" на Крым. "Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении", - цитирует РИА Новости Шеремета.

По его словам, украинским горе-политикам пора зарубить себе на носу, что Россия не торгует ни суверенитетом, ни свободой, ни тем более людьми и территориями. Такое заявление властей Украины указывает, что они "деградировали", заключил Шеремет.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о намерении Киева требовать компенсацию после запуска газопровода. Заявив о желании получить часть акций компании-оператора "Северного потока-2", Украина показывает свой "паразитический характер", отметил Пушков. Он подчеркнул, что к газопроводу Киев не имеет ровным счетом никакого отношения. Более того, Украина неоднократно предпринимала попытки сорвать проект.

Напомним, 10 июня в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG сообщили, что морская часть первой нитки "Северного потока-2" технически завершена. Морские секции, уложенные со стороны России и Германии, соединены между собой. Напомним, газопровод идет по дну Балтийского моря. Мощность обеих ниток составит 55 миллиардов кубометров в год. Планируется, что "Северный поток-2" запустят до конца 2021 года.