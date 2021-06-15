Рогозин пообещал, что Роскосмос будет отправлять в космос ученых

Роскосмос будет готовить ученых по укороченной программе и отправлять на МКС для проведения экспериментов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"По итогам проекта "Вызов" определимся, когда, в какие полетные периоды мы сможем отправлять профессионального космонавта как командира экипажа, который будет доставлять на орбиту получивших первенство в некотором отборе молодых учёных, которые полетят туда со своим инструментарием и возможностью проведения экспериментов на борту МКС", - цитирует РИА Новости выступление Рогозина на пресс-конференции в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.

При этом Роскосмос не будет злоупотреблять с космическими туристами и монетизировать МКС.

"Нам не хотелось бы все монетизировать [МКС], мы не будем перебарщивать с космическими туристами", - сказал глава корпорации.