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15.06.2021 16:01
Рубрика: Легковые авто

Салон корейского конкурента BMW X5 и Audi Q5 полностью рассекречен

Текст: Константин Руссов
Фото: www.cochespias.net Фото: www.cochespias.net
Фото: www.cochespias.net

Genesis GV60 будет самым компактным в линейке премиум-суббренда Hyundai. Более того, GV60 будет иметь электрическую силовую установку.

Фото: www.euroncap.com
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Возможно, именно из-за попытки дифференцировать автомобиль новой энергии, дизайнеры Genesis сделали салон таким непохожим на другие модели. Рулевое колесо имеет две массивные спицы, на которых расположились как физические, так и сенсорные клавиши.

Цифровая приборная панель и мультимедиа решили объединить, у последней нет аналоговых кнопок и селекторов. Зато они есть у климат-блока, который выполнен в форме вытянутого эллипса. Электрическая трансмиссия позволила отказаться от тоннеля пола, на месте которого - "утёс" с круглыми селекторами выбора режимов движения.

Внимания также заслуживают круглые ручки дверей. С водительской стороны они имеют навершие с пультом регулировки камер заднего вида, установленных вместо привычных зеркал-"лопухов", с выводом изображения на компактные экраны, с пассажирской стороны в набалдашник симметрично встроен динамик.

Очевидно, что Genesis GV60e создан на платформе E-GMP, поэтому технически кроссовер близок к Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5. Премьера новинки может состояться до конца лета.

Фото: www.cochespias.net
#Genesis