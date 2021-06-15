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15.06.2021 00:06
Рубрика: Экономика

Перешли на зеленый

Страховщики готовятся внедрять стандарт устойчивого развития
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8480)
Стандарт раскрытия ESG-факторов (экологических, социальных и управленческих) может быть встроен в МСФО и стать обязательным для компаний, работающих на международных рынках.
Переход на "зеленые" стандарты открывает дорогу к более выгодному финансированию. Фото: РИА Новости www.ria.ru Переход на "зеленые" стандарты открывает дорогу к более выгодному финансированию. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Переход на "зеленые" стандарты открывает дорогу к более выгодному финансированию. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, сейчас регулятор ведет работу с Международной организацией комиссии по ценным бумагам (IOSCO).

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Российский бизнес заинтересован в "зеленых" финансовых продуктах

"Зеленые" финансы стали одной из магистральных тем прошедшего форума. Страховое и банковское сообщество больше других сегментов экономики готово к усилению влияния стандарта устойчивого развития в инвестиционной политике благодаря единому регулятору, Банку России, подчеркнул в ходе ПМЭФ-2021 президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. По его словам, перечень финансовых инструментов с "зеленой" составляющей необходимо расширять.

"Финансы - это кровеносная система, куда кровь поступает, то и развивается. Наша финансовая система должна быть ориентирована на "зеленое". Для того чтобы была возможность инвестировать в "зеленое", нужны системные инструменты: нужны "зеленые" облигации, нужны "зеленые" сертификаты, нужна таксономия этой "зелености", которая выражается в том числе в стандартах. И стандарт этот, который Центральный банк вместе с министерством экономики, вместе с банком развития ВЭБ имплементирует, крайне важен", - подчеркнул Игорь Юргенс.

Страховые компании поддерживают экономику страны через инвестирование в облигации, государственные и муниципальные ценные бумаги, на них приходится почти 50 процентов всех активов. По данным АКРА, к концу 2019 года наибольшую долю вложений в ОФЗ (около 66 процентов) имели банки и финансовые компании (страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды). Доля финансовых компаний в госдолге, в том числе страховщиков, с 2017 года удвоилась.

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Крупнейшие страховые компании постепенно добавляют цели по ESG в свои стратегические планы. Как отмечают в ВСС, в рамках подготовки к работе с новым стандартом страховщикам потребуется профессиональная оценка риска, в том числе по катастрофическим для экологии рискам, анализ возможных превентивных мер, мер по минимизации возникающего ущерба. "Понадобится разрабатывать соответствующие корпоративные стандарты, устанавливать портфельные приоритеты и создавать новые инвестиционные стратегии", - отметил Игорь Юргенс. Он напомнил, что крупнейшим западным страховщикам запрещено инвестировать страховые резервы в инструменты, связанные с неэкологичным производством, в том числе в активы, связанные с угольной промышленностью, поэтому финансы перенаправляются в "зеленые" облигации. Их доля в страховых резервах, по мнению главы ВСС, должна будет увеличиваться, особенно если речь идет о резервах по страхованию жизни.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгения Носкова
Экономика Финансы Инвестиции

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