Стандарт раскрытия ESG-факторов (экологических, социальных и управленческих) может быть встроен в МСФО и стать обязательным для компаний, работающих на международных рынках.

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, сейчас регулятор ведет работу с Международной организацией комиссии по ценным бумагам (IOSCO).

"Зеленые" финансы стали одной из магистральных тем прошедшего форума. Страховое и банковское сообщество больше других сегментов экономики готово к усилению влияния стандарта устойчивого развития в инвестиционной политике благодаря единому регулятору, Банку России, подчеркнул в ходе ПМЭФ-2021 президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. По его словам, перечень финансовых инструментов с "зеленой" составляющей необходимо расширять.

"Финансы - это кровеносная система, куда кровь поступает, то и развивается. Наша финансовая система должна быть ориентирована на "зеленое". Для того чтобы была возможность инвестировать в "зеленое", нужны системные инструменты: нужны "зеленые" облигации, нужны "зеленые" сертификаты, нужна таксономия этой "зелености", которая выражается в том числе в стандартах. И стандарт этот, который Центральный банк вместе с министерством экономики, вместе с банком развития ВЭБ имплементирует, крайне важен", - подчеркнул Игорь Юргенс.

Страховые компании поддерживают экономику страны через инвестирование в облигации, государственные и муниципальные ценные бумаги, на них приходится почти 50 процентов всех активов. По данным АКРА, к концу 2019 года наибольшую долю вложений в ОФЗ (около 66 процентов) имели банки и финансовые компании (страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды). Доля финансовых компаний в госдолге, в том числе страховщиков, с 2017 года удвоилась.

Крупнейшие страховые компании постепенно добавляют цели по ESG в свои стратегические планы. Как отмечают в ВСС, в рамках подготовки к работе с новым стандартом страховщикам потребуется профессиональная оценка риска, в том числе по катастрофическим для экологии рискам, анализ возможных превентивных мер, мер по минимизации возникающего ущерба. "Понадобится разрабатывать соответствующие корпоративные стандарты, устанавливать портфельные приоритеты и создавать новые инвестиционные стратегии", - отметил Игорь Юргенс. Он напомнил, что крупнейшим западным страховщикам запрещено инвестировать страховые резервы в инструменты, связанные с неэкологичным производством, в том числе в активы, связанные с угольной промышленностью, поэтому финансы перенаправляются в "зеленые" облигации. Их доля в страховых резервах, по мнению главы ВСС, должна будет увеличиваться, особенно если речь идет о резервах по страхованию жизни.