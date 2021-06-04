Мантуров рассказал о развитии "зеленой промышленности"

Глава Минпромторга Денис Мантуров принял участие в панельной сессии "Тренд на декарбонизацию - как будет меняться мир" Петербургского международного экономического форума. Основной темой выступления министра стало достижение "углеродной нейтральности".
"В "зеленой промышленности" мы не с сегодняшнего дня начали внедрять НДТ (наилучшие доступные технологии). До конца 2022 года 300 предприятий первой категории опасности должны перейти на НДТ", - подчеркнул Денис Мантуров.
Говоря о промышленности как потенциальном потребителе водорода, министр отметил, что 30% всего доступного объема электричества приходится на промышленность: 13% - на металлургию, около 5% - на нефтехимию и газохимию.
"В ближайшей перспективе водородная энергетика будет направлена на обеспечение именно этих отраслей, как крупных драйверов обрабатывающей промышленности", - отметил министр Денис Мантуров.
По его словам, существующие технологии энергоэффективности должны внедряться на предприятиях для того, чтобы не обременять потребителей. Мантуров отметил, что сейчас важно создать "рынок потребления водорода".
"Создание рынка потребления водорода приведет к развитию производства оборудования. Нам важно не упустить этот самый стратегический момент, когда мы не будем участвовать в разработке оборудования полного цикла для водорода. Мы со своей стороны готовы содействовать, с точки зрения субсидирования НИОКР, как это происходит в других направлениях технологий и оборудования, где требуется участие государства, чтобы поддержать компании и разделить риски", - подчеркнул глава Минпромторга.
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