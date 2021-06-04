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Экономика
04.06.2021 17:13
Текст: Василий Кошкин

Мантуров рассказал о развитии "зеленой промышленности"

Глава Минпромторга Денис Мантуров принял участие в панельной сессии "Тренд на декарбонизацию - как будет меняться мир" Петербургского международного экономического форума. Основной темой выступления министра стало достижение "углеродной нейтральности".

Фото: Валерий Покумейко
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"В "зеленой промышленности" мы не с сегодняшнего дня начали внедрять НДТ (наилучшие доступные технологии). До конца 2022 года 300 предприятий первой категории опасности должны перейти на НДТ", - подчеркнул Денис Мантуров.

Говоря о промышленности как потенциальном потребителе водорода, министр отметил, что 30% всего доступного объема электричества приходится на промышленность: 13% - на металлургию, около 5% - на нефтехимию и газохимию.

"В ближайшей перспективе водородная энергетика будет направлена на обеспечение именно этих отраслей, как крупных драйверов обрабатывающей промышленности", - отметил министр Денис Мантуров.

По его словам, существующие технологии энергоэффективности должны внедряться на предприятиях для того, чтобы не обременять потребителей. Мантуров отметил, что сейчас важно создать "рынок потребления водорода".

Фото: Пресс-служба Минпромторга.
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"Создание рынка потребления водорода приведет к развитию производства оборудования. Нам важно не упустить этот самый стратегический момент, когда мы не будем участвовать в разработке оборудования полного цикла для водорода. Мы со своей стороны готовы содействовать, с точки зрения субсидирования НИОКР, как это происходит в других направлениях технологий и оборудования, где требуется участие государства, чтобы поддержать компании и разделить риски", - подчеркнул глава Минпромторга.

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