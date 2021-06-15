В декабре 1991 года небольшая петербургская компания выпустила первую версию информационной правовой системы "Кодекс", которая стала прообразом современных профессиональных справочных систем.

И уже через несколько лет здесь открыли совершенно новое направление, которого до того момента в России не существовало: компания выпустила на рынок целую линейку систем "Техэксперт", предназначенную для технических специалистов и руководителей бизнеса.

Эти разработки довольно быстро заняли одну из ведущих позиций на рынке нормативно-технической информации. А коллектив из десяти человек вырос в огромный консорциум, объединивший разработчиков и распространителей информационных и программных продуктов.

Сегодня программные решения "Кодекс" и "Техэксперт" - это бренд с 30-летней историей и безупречной репутацией, которому доверяют крупнейшие российские холдинги, госкорпорации и органы государственной власти. О том, как удалось этого достичь, "Российской газете" рассказал президент консорциума "Кодекс" Сергей Тихомиров.

Какие достижения компании вызывают у вас, как ее основателя и руководителя, особую гордость?

Сергей Тихомиров: Тридцать лет успешной работы - это и есть самая большая гордость. Финансовые кризисы, с которыми в разные годы пришлось столкнуться не только нам, но и всей IT-сфере, мы преодолели. Пусть и не без потерь. А еще приобрели большой опыт работы в различных экономических условиях и стали надежной, стабильной компанией, оказывающей услуги российским предприятиям и организациям уже треть века.

SMART-стандарты и системы управления требованиями стали актуальными для бизнеса

Конечно, когда создавалась компания, о такой перспективе и речи не шло, никаких планов и целей на столь долгий срок мы не ставили. Для нас было важно, чтобы компания постоянно развивалась, профессионально совершенствовалась, обеспечивала специалистов интеллектуальными электронными системами, информацией и документами, помогающими принимать правильные решения и эффективно выполнять свою работу. Это наша миссия, которой мы и занимались все эти годы.

Прошлый год прошел в непростых условиях - как пережил его ваш бизнес?

Сергей Тихомиров: Действительно, прошедший год был трудным как для граждан страны, так и для экономики. Тем не менее приятно отметить, что для IT-бизнеса в целом и для нашей компании он оказался достаточно успешным. За прошедший год мы научились эффективно работать дистанционно. Удаленный режим труда никак не сказался на качестве нашей работы, не помешал исполнять свои обязательства перед клиентами. Все услуги оказывались в стандартном режиме в формате 24/7, рабочие вопросы пользователей решались максимально оперативно. Не отставали и наши представители в регионах - информационная сеть "Техэксперт". Четко и грамотно выстраивалась работа с клиентами, придумывались и реализовывались новые схемы взаимодействия с ними, предлагались наиболее выгодные условия для ведения бизнеса в условиях пандемии.

70 миллионов документов составляет общий электронный фонд систем "Кодекс/Техэксперт"

Новый опыт открыл какие-то неожиданные перспективы для вашей компании?

Сергей Тихомиров: Новых задач, которых бы мы не ожидали, не было. Но появилось желание усилить некоторые имеющиеся направления именно потому, что не только мы перешли на дистанционную работу. Почти все организации и предприятия частично или полностью тоже стали использовать "удаленку". В связи с этим изменилась и их нацеленность на цифровизацию.

Такие направления, как умные SMART-стандарты, машиночитаемые документы и системы управления требованиями, которыми мы и раньше плотно занимались, сегодня получили новую актуальность для бизнеса. Они стали необходимым условием для перехода к Индустрии 4.0 и использования новейших трендов цифровизации. На практике это означает повышение эффективности производства и строительства, качества продукции, а в итоге приводит к реализации социальных целей. Это насущная необходимость буквально для всех сфер экономики. Сегодня наша компания работает над тем, чтобы техническая документация могла читаться информационными системами. В этом случае ее можно будет автоматизированно проверять, осуществлять контроль качества и многое-многое другое. Задача довольно сложная, но выполнимая. В этой сфере у нас большой опыт и хороший потенциал.

Можно сказать, что это и есть вектор развития компании?

Сергей Тихомиров: Да, машиночитаемые документы, SMART-стандарты - это наша перспектива. Как и системы управления требованиями, обеспечивающие новый подход к повышению качества продукции для предприятий, которые ее выпускают. Вообще значительная часть нашей работы сейчас - научно-исследовательская. Мы постоянно обмениваемся опытом как с российскими, так и с зарубежными партнерами, экспертами, руководителями предприятий, изучаем что-то новое, не стоим на месте и будем стараться достичь еще больших успехов, чем в предыдущие годы.