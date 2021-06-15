В России запущена первая отечественная цифровая платформа для удаленной работы

Гарантированный и защищенный доступ к рабочему месту из любой точки мира и без обязательной привязки к "своему железу"? Теперь это возможно. В России, в рамках программы импортозамещения, разработана и введена в строй первая полностью отечественная цифровая платформа для удаленной работы - с повышенным уровнем информационной защиты.

Пилотный проект реализован на площадке крупнейшего в России и Восточной Европе Центра обработки данных "Калининский". Этот ЦОД находится в Тверской области, рядом с Калининской АЭС, завязан на ее энергомощности, инфраструктуре и системе безопасности. А заказчиком программно-аппаратного комплекса стал концерн "Росэнергоатом", под управлением которого работают все атомные электростанции нашей страны.

Первое и главное: комплекс полностью разработан на базе собственных продуктов российских компаний Astra Linux и Delta Solution - от "железа" (все оборудование входит в реестр Минпромторга РФ) до программного обеспечения (реестр отечественного ПО). Его создатели ориентировались на мировой опыт разработки оборудования, учитывали российскую специфику эксплуатации, а также современные тенденции по импортозамещению.

А "Росэнергоатом" выбран в качестве приоритетной площадки, так как именно здесь реализуется самый масштабный по российским меркам проект перевода инфраструктуры на отечественные цифровые решения. Важно и то, что в энергетическом дивизионе "Росатома" раньше других поняли: виртуализация рабочего места - это мировой тренд. По сути он означает перенос компьютера и всех его приложений в виртуальное состояние, что позволяет "отвязать" пользователя от конкретного "железа" и обеспечить удаленный доступ к рабочему месту из любой точки мира.

- Это особенно актуально сейчас, когда значительная часть сотрудников во многих компаниях работают в удаленном режиме, - признает заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам концерна "Росэнергоатом" Сергей Мигалин. По его словам, в период пандемии концерн начал активно использовать виртуальные рабочие места на базе Astra Linux. Но в 2021 году перед компанией стоит задача куда более глобальная - импортозамещение всего аппаратного обеспечения.

- Наше трехстороннее сотрудничество стало примером эффективной кооперации разработчиков ПО, производителей оборудования и заказчика, - говорит Мигалин.

Программно-аппаратный комплекс, который создан под патронажем "Росэнергоатома" и сейчас внедряется в отраслевом ЦОД "Калининский", на этой, пилотной стадии предназначен для пользователей центрального аппарата концерна. Уже сейчас он позволяет организовать отказоустойчивую конфигурацию для одновременной работы одной тысячи пользователей. К концу 2021 года таких пользователей будет уже пять тысяч, а в перспективе (до 2023 года) мощностей комплекса хватит для организации работы более 30 тысяч пользователей одновременно.

В планах "Росэнергоатома", пояснили "РГ", перевод на виртуальные рабочие места всех предприятий и сотрудников, за исключением оперативного персонала АЭС, который использует АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом).

Почему это считают важным, и в чем тут выигрыш-преимущества? Как уверяют идеологи процесса, виртуальные рабочие места имеют повышенный уровень информационной безопасности. Во-первых, все данные, включая конфиденциальную и коммерческую информацию, хранятся не на жестком диске рабочего компьютера, а в дата-центре, который имеет на несколько порядков более высокую защиту, чем ПК (резервирование, физическая охрана, пожарные системы, резервное питание).

Во-вторых, пользователи больше не зависят от ресурсов своего рабочего ПК, упрощается и их техническая поддержка - IT-администраторам уже не нужно будет разбираться в проблемах на рабочих местах сотрудников, все вопросы решаются удаленно. Также упрощается и процесс модернизации рабочих мест - можно быстрее и эффективнее изменять аппаратную конфигурацию, переводить пользователей на новые версии операционных систем, централизованно обновлять приложения…

А в планах разработчиков отечественного ПАК - дополнить его отечественной системой резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Как считает глава Astra Linux Илья Сивцев, эта и другие меры позволят компаниям, которые будут использовать новый ПАК, существенно сократить расходы на ИТ-системы, а также обеспечить их централизованное администрирование и безопасную удаленную работу сотрудников.

Гендиректор Delta Solutions Андрей Чернышев в свою очередь отмечает, что рожденный сообща продукт создает на ИТ-рынке прецедент, доказывающий, что уже сегодня отечественные разработки составляют высокую конкуренцию западным - и по функционалу, и по себестоимости. Более того: созданный при поддержке "Росэнергоатома" программно-аппаратный комплекс позиционируют как "коробочное решение", готовое к интеграции в любой Центр обработки данных на территории России и стран СНГ.

Досье "РГ"

Центр обработки данных "Калининский" - первый в сети высокозащищенных и надежных ЦОД на площадках атомной отрасли в России и за рубежом, соединенных высокоскоростными каналами связи в единую территориально распределенную инфраструктуру. Расположен в охраняемой беспилотной зоне рядом с Калининской АЭС. Спроектирован и построен с нуля на специально выбранной площадке с учетом требований Tier III. Обеспечен бесперебойным электропитанием до 80 МВт непосредственно от подстанций АЭС. Включен правительством России в раздел "Цифровая инфраструктура" программы "Цифровая экономика".