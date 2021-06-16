Банк России обеспокоен темпом роста цен на непродовольственные товары в мае. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Нас беспокоят в большей мере непродовольственные товары, годовая инфляция и месячные темпы роста которых находятся на максимальных уровнях за много лет", - отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее зампред ЦБ также сообщил, что регулятор ожидает замедления годовой инфляции в Росси в четвертом квартале.

Макропрогноз Минэкономразвития предусматривает инфляцию по итогам года на уровне 4,3%.