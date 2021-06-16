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Текст:   Игорь Зубков 
14:08 16.06.2021

Банк России прогнозирует рост ипотеки в 2021 году на 20 процентов

Объем рынка ипотеки вырастет на 20% в 2021 году, считает директор Департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Это чуть ниже рекордных показателей 2020 года, когда задолженность по ипотеке выросла на 21,8%, было выдано 1,7 млн кредитов (+35% к 2019 году) на 4,3 трлн руб. (+50%).

Фото: iStock
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Тем не менее, темпы рост рынка в этом году все равно останутся довольно высокими. Их ограничат повышение ставки и снижение максимальной суммы кредита с 1 июля по программе льготной ипотеки, повышение с 1 августа надбавок по коэффициентам риска кредитов с низким первоначальным взносом, сказал Данилов журналистам.

В то же время поддержку рынку окажет распространение семейной ипотеки на семьи, где родился один ребенок.

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