Бастрыкин потребовал от подчиненных подробные доклады о резонансных ЧП

Глава СК хочет знать подробности расследования уголовного дела о получении ожогов девочкой в Кировской области. Напомним, 14 июня 10-летнняя девочка, гуляла одна во дворе дома и провалилась в горячую воду теплосети. В результате ребенок получил 40% ожогов тела. СК по Кировской области возбудило уголовное дело.

Также председатель СК потребовал доклад по уголовному делу против подростков, которые осквернили памятник Герою России Олегу Пешкову в городе Арсеньев. Заинтересовало Александра Бастрыкина и расследование уголовного дела об оскорблении чувств верующих в Москве.

Напомним, 11 июня группа граждан около дома по Нагорному бульвару в Москве, публично "совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих". СК по Москве расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Кроме этого, Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об оказании опасных услуг в Пензенской области. На днях из сведений, распространенных в интернете, стало известно об опасных для жизни и здоровья занятиях подростков в детском оздоровительном лагере "Строитель" в Городищенском районе Пензенской области.

Все перечисленные дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК.