Бельгия начала выдавать европейские ковид-сертификаты

Власти Бельгии начали выдавать европейские ковид-сертификаты, облегчающие путешествия внутри Евросоюза. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, королевство пошло на этот шаг с опережением графика.

"Европейский цифровой пропуск вступает в действие с 1 июля, однако страны ЕС могут добровольно ввести его в действие раньше, чтобы облегчить поездки своим гражданам. Бельгия решила это сделать с сегодняшнего дня", - отметила фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, она уже скачала свой сертификат перед началом поездки по странам сообщества. "Надеюсь, его можно будет проверить во всех странах, в которых я побываю", - написала она на своей странице в Twitter.

"Сертификат получают все больше и больше людей. Получите и свой!" - призвала европейцев фон дер Ляйен.

Как напомнила глава ЕК, перед пасхой Еврокомиссия пообещала сделать все возможное, чтобы к лету вернуть европейцам хотя бы часть нормальной жизни. В понедельник Совет ЕС одобрил изменение правил поездок внутри сообщества, разрешив лицам, прошедшим полный курс вакцинации, а также имеющим антитела после болезни или отрицательный ПЦР-тест, пересекать границы без дополнительных справок, проверок и карантинов. Таким путешественникам необходимо лишь иметь тот самый ковид-сертификат. По словам главы ЕК, данный документ в предварительном режиме может быть уже использован на территории 15 государств ЕС, а с 1 июля он должен начать действовать во всех 27 странах сообщества.