Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Несмотря на рост нефти и в целом позитивный настрой мировых рынков рубль еще в пятницу развернулся вниз от новых многомесячных вершин к бивалютной корзине. Не помогло сохранить восходящий импульс и повышение ЦБ РФ ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, а также высокая вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России, что было отражено в комментариях регулятора к решению.

Накануне рубль пытался продолжить рост второй половины предыдущей сессии, однако, несмотря на новые двухлетние вершины нефти, возобновил активное снижение. Давление на рублевые активы оказывает неопределенность с завтрашними итогами заседания ФРС, а также встречи президентов России и США.

От американского регулятора не ожидают изменений сверхмягкой монетарной политики. Тем не менее на фоне ускорения инфляции в США ФРС может дать сигнал о предполагаемом моменте начале ужесточения денежно-кредитных условий. В прошлый четверг данные по инфляции в США показали ее рост до максимального с 2008 года уровня, что превысило консенсус-прогноз. В то же время экономика еще не настолько окрепла после удара пандемии, чтобы демонстрировать устойчивый рост без монетарной и фискальной поддержки, и это касается подавляющего большинства стран.

Если риторика ФРС ужесточится, это способно оказать существенное давление на рисковые активы прежде всего развивающихся стран, финансово-экономическая система которых очень чувствительна к изменению ситуации с глобальной ликвидностью. Поэтому рубль может продолжить снижаться, корректируя волну роста, стартовавшую в апреле.

Дополнительным фактором нисходящей динамики рубля может выступить окончание саммита Россия-США, если его итоги не продемонстрируют явный прогресс в деле улучшения двухсторонних отношений. Во-первых, это вызовет определенное разочарование участников российского рынка. Во-вторых, многие предпочтут восстановить или увеличить позиции в иностранной валюте по факту свершения ожидавшегося события.

На более долгосрочном горизонте основное влияние на все рынки продолжат оказывать данные по американской инфляции и реакция на них монетарных властей. ФРС и Минфин США не раз заявляли, что инфляционный всплеск является временным. Поэтому, если статистика будет противоречить этому, рынки могут испытать серьезное снижение. На этом фоне рубль способен быстро растерять все достижения последних месяцев, вернувшись к уровню 78 рублей за доллар. Тем более что американская валюта отреагирует активным ростом на ухудшение ситуации на биржевых площадках. Во-первых, в периоды рыночной нестабильности традиционно повышается спрос на защитные инструменты, одним из которых является доллар. Во-вторых, потенциальное ужесточение монетарной политики является фундаментальным фактором укрепления любой валюты.