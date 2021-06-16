Эксперты высказались против добровольной диагностики машин

Передать рынку установление цены на техосмотр, обязать региональные власти обеспечить минимальное необходимое количество пунктов ТО, а также ни в коем случае не делать техосмотр автомобилей физических лиц добровольным. К такому выводу пришли эксперты на круглом столе в Совете Федерации, посвященном реформе техосмотра.

Но началось все с обсуждения передачи полномочий об аккредитации операторов техосмотра от Российского союза автостраховщиков Росаккредитации. Такое поручение было озвучено накануне вице-премьером Маратом Хуснулиным. Все представители министерств и ведомств на круглом столе поддержали такую передачу. При этом замминистра экономического развития Алексей Херсонцев отметил, что сделать это одномоментно нельзя. Потребуется увеличить штатную численность сотрудников Росаккредитации, ведь сейчас у ведомства девять тысяч аккредитованных организаций, прибавится еще более пяти тысяч операторов техосмотра. Поэтому срок для развертывания этих планов - декабрь следующего года.

Что же касается добровольности техосмотра для владельцев легковых автомобилей физлиц, то представитель Госавтоинспекции Сергей Чипурин сообщил, что позиция по этому вопросу в стадии проработки. Он отметил, что с 1 марта - начала реформы техосмотра - динамики снижения ДТП из-за неисправности транспорта не отмечается. А также подчеркнул, что сейчас в случае ДТП отсутствие техосмотра у виновника фактически ничем ему не грозит.

Ранее депутаты приняли закон, согласно которому с 22 августа страховщики не будут проверять диагностические карты при оформлении ОСАГО. Таким образом, с 22 августа по 1 марта, когда вступит в силу штраф за отсутствие техосмотра, проверять карту не будет никто.

Операторы техосмотра высказались, что это было преждевременное решение. Поскольку с 22 августа по 1 марта никто на пункты техосмотра не поедет. Поэтому они потребовали определиться с политикой в этом вопросе. Если принимается решение о добровольном техосмотре, то доверия у них больше не будет и с рынка они уйдут. А проверять коммерческий транспорт сможет и государство.

Если техосмотр остается для всех, то в первую очередь требуется установление рыночных тарифов и устранение излишних требований к оборудованию пунктов. Они также напомнили, что уже девять лет количество ДТП и погибших в них из-за неисправности транспорта растет.