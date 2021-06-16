Минэнерго исключил риск нехватки дизтоплива на АЗС

Минэнерго прогнозирует, что динамика розничных цен на дизельное топливо сохранится в пределах инфляции. По данным ведомства, растущий спрос стабильно обеспечивается текущим производством, которое находится на уровне в два раза выше потребления.

"По оперативным данным, с начала июня ежесуточные отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок в среднем на 4% выше, чем за аналогичный период 2019 года - около 108,5 тыс. тонн в сутки. По этой причине нехватка топлива на АЗС в принципе исключена", - говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго также отметили, что основным потребителем дизельного топлива в России остается коммерческий сектор, а не розница.

"Одним из ключевых механизмов воздействия на рынок для недопущения изменения динамики конечных цен дизельного топлива на АЗС выше инфляции остается работа "демпферного механизма", компании продолжают получать выплаты за поставки на внутренний рынок". - подчеркнули в министерстве.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что с начала мая биржевые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 5% и достигли исторического максимума в 52,6 тысячи рублей за тонну. При этом с начала месяца индекс цен увеличился на 2,21%.