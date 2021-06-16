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16.06.2021 13:05
Рубрика: Власть

Москалькова: Все темы, которые затронут лидеры РФ и США, коснутся прав человека

Текст: Елена Яковлева

Любая тема, которую затронут лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден, коснется прав человека, сказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. И добавила, что она надеется на передачу летчика Константина Ярошенко в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

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- По вопросам гуманного обращения, милосердия в том числе в форме помилования, я уже обращалась дважды, и не теряю надежды что сегодня в связи с тем, что у Ярошенко отбыто больше половины срока наказания, и по американскому законодательству можно рассматривать вопрос о передаче его для отбытия дальнейшего наказания в страну его гражданства, поставить этот вопрос перед новой властью", - цитирует слова Татьяны Москальковой агентство РИА- новости.

Она уточнила, что не может сказать, будут ли стороны рассматривать вопрос конкретных кейсов, поскольку повестку не обнародовали. Но права человека - ключевая тема, уверена омбудсмен.

- Все, что происходит вокруг нас, так или иначе связано с правами человека: и вопросы экономического обмена, и взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, и вопросы безопасности, - подчеркнула федеральный омбусмен. - Они безусловно затрагивают права человека, поэтому с уверенностью можно сказать, что любая тема, которая будет обсуждаться, будет связана с защитой прав и свобод человека и гражданина.

Справка РГ

Константин Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

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