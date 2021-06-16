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16.06.2021 09:00
Рубрика: Легковые авто

Nissan избавится от седанов, но только не от легендарного Skyline

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Марка Nissan, сообщило японское издание Nikkei в эти выходные, предупредило поставщиков о глобальной трансформации модельного ряда, в котором не осталось места седанам.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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Точные сроки "чистки" пока не называются, но процесс запущен: прошлой осенью завершилась глава Nissan Sylphy, в ближайшее время под нож отправят Skyline, Fuga и Cima - клоны Infiniti Q50, Q70 и Q45. Причём седанам с шильдиком премиального суббренда, вероятно, тоже не сохранят жизнь: эти модели Nissan и Infiniti выпускаются на одном конвейере.

В то же время исполнительный вице-президент Nissan Асако Хосино в беседе с изданием Car Watch заявил, что судьба Skyline определена, и модель с культовым названием сохранит своё место в линейке. Причём в виде седана: "Газета Nikkei опубликовала статью о прекращении выпуска Skyline и прекращении разработки нового поколения модели - символа нашего бренда. Я никогда не принимал такого решения. Nissan никогда не откажется от Skyline, и я заявляю это, пользуясь этой возможностью", - заявил Хосино на презентации Nissan Note Aura.

Пока речь идёт лишь о японском рынке, где популярность седанов крайне мала - на их долю в прошлом году пришёлся всего один процент. Тем не менее, в мировом масштабе у седанов пока сохраняется определённый потенциал: в 2020 году дилеры продали около 950 тысяч моделей этого сегмента.

В России от продаж седанов компания Nissan отказалась давно и сделала ставку на развитие линейки SUV.

#Nissan