Новая Toyota Tundra сменит V8 на новый мотор iForce Max

Нельзя сказать, что Tundra для Toyota является символом, равным представленному неделей ранее Land Cruiser 300, но пикап однозначно метит в такие же долгожители: о смене поколений не шло речи с 2006 года! Через 15 лет компания готова представить новинку и порционно подкармливает публику её тизерами.

В последнем Toyota намекнула на новый двигатель для Tundra. Новая генерация пикапа пойдёт по стопам LC 300: исповедование принципов модульности архитектуры TNGA с сохранением рамной конструкции. Модульность означает не только лишь игру с габаритами для приспособления платформы под выпуск машины того или иного класса, но и унификацию по узлам и агрегатам. Предполагается, что "Тундра" получит ту же "шестёрку", что и "трёхсотый". В этом Toyota добровольно "спалилась", частично "засветив" крышку двигателя.

Если обратить внимание, то на кожухе есть по три горизонтальных секции с каждой стороны: шесть цилиндров. У Land Cruiser 300 этот V6 объёмом 3,5 литра выдаёт 415 л.с. и 650 Нм и работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Как и в случае с "Крузаком", "шестёркой" заменят V8 объёмом 5,7 литра.

Точная дата премьеры нового поколения Toyota Tundra пока неизвестна. Ожидается, что дебют состоится в конце лета - начале осени этого года.