Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.06.2021 17:57
Рубрика: Легковые авто

Новая Toyota Tundra сменит V8 на новый мотор iForce Max

Текст: Константин Руссов

Нельзя сказать, что Tundra для Toyota является символом, равным представленному неделей ранее Land Cruiser 300, но пикап однозначно метит в такие же долгожители: о смене поколений не шло речи с 2006 года! Через 15 лет компания готова представить новинку и порционно подкармливает публику её тизерами.

Фото: Аукционный дом Bring a Trailer
За 27-летнюю Toyota Land Cruiser выложили 10 млн рублей

В последнем Toyota намекнула на новый двигатель для Tundra. Новая генерация пикапа пойдёт по стопам LC 300: исповедование принципов модульности архитектуры TNGA с сохранением рамной конструкции. Модульность означает не только лишь игру с габаритами для приспособления платформы под выпуск машины того или иного класса, но и унификацию по узлам и агрегатам. Предполагается, что "Тундра" получит ту же "шестёрку", что и "трёхсотый". В этом Toyota добровольно "спалилась", частично "засветив" крышку двигателя.

Если обратить внимание, то на кожухе есть по три горизонтальных секции с каждой стороны: шесть цилиндров. У Land Cruiser 300 этот V6 объёмом 3,5 литра выдаёт 415 л.с. и 650 Нм и работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Как и в случае с "Крузаком", "шестёркой" заменят V8 объёмом 5,7 литра.

Точная дата премьеры нового поколения Toyota Tundra пока неизвестна. Ожидается, что дебют состоится в конце лета - начале осени этого года.

Фото: Пресс-служба Toyota
#Toyota